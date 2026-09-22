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La Kalle  / Noticias  / Tecnología  / ¿WhatsApp no te deja abrir chats nuevos hasta el 1 de octubre? Solución rápida

¿WhatsApp no te deja abrir chats nuevos hasta el 1 de octubre? Solución rápida

¿Te sale el error de límite mensual de chats nuevos en WhatsApp Business? Descubre por qué pasa y la solución definitiva para volver a enviar mensajes hoy.

Pantalla de teléfono celular mostrando un error de límite de mensajes en WhatsApp y una persona estresada al fondo.
Excediste el límite mensual de chats nuevos en WhatsApp: Solución al bloqueo
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Trabajar con plataformas digitales implica enfrentarse a normativas y restricciones que, en ocasiones, detienen por completo la operación de un negocio. Uno de los problemas más frustrantes y recientes reportados por emprendedores y profesionales es el molesto bloqueo que impide iniciar nuevas conversaciones. El mensaje es contundente: has excedido el límite mensual de los chats nuevos en WhatsApp y el sistema no te permitirá abrir un chat diferente a los que ya tienes activos hasta el 1 de octubre.

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Esta restricción genera pérdidas económicas y frena la atención al cliente, dejando a muchos usuarios preguntándose qué significa realmente esta regla y cómo saltarse el bloqueo de manera legal y efectiva.

¿Por qué WhatsApp bloquea los chats nuevos?

Este problema afecta directamente a quienes utilizan la API de WhatsApp Business o cuentas comerciales con integraciones avanzadas. La plataforma de Meta ofrece una cuota de 1.000 conversaciones gratuitas al mes, siempre y cuando sean iniciadas por el cliente. Sin embargo, cuando es la empresa la que intenta abrir un chat nuevo con un usuario que no tiene guardado o con quien no habla hace más de 24 horas, consume una "conversación iniciada por el negocio".

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Si tu volumen de prospección es alto y excediste el límite mensual, Meta congela de inmediato la posibilidad de enviar plantillas o mensajes nuevos a contactos inéditos. La plataforma hace esto para combatir el spam y forzar a las cuentas comerciales a vincular una tarjeta de crédito para el cobro por consumo.

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Soluciones inmediatas para volver a enviar mensajes

Esperar hasta el 1 de octubre no es una opción viable para una empresa activa. Para solucionar esta "maricada" técnica y seguir vendiendo, aplica las siguientes alternativas:

  • Vincular un método de pago en Meta Business Suite: La solución definitiva es ir al administrador comercial de Meta, ingresar a la configuración de WhatsApp y añadir una tarjeta de crédito válida. Al pasar de la capa gratuita al modelo de pago por uso, el límite se elimina de inmediato y podrás abrir miles de chats nuevos por unos cuantos centavos de dólar cada uno. 
  • Forzar a que el cliente inicie la conversación: Si no deseas registrar una tarjeta, debes cambiar la estrategia de contacto. Utiliza herramientas gratuitas como wa.link para crear un enlace directo a tu WhatsApp. Coloca este link en tus redes sociales o envíalo por correo. Si el cliente hace clic y te escribe primero, la conversación entra en la categoría de "iniciada por el usuario" y el bloqueo no aplicará. 
  • Utilizar canales alternativos temporales: Mientras llega el cambio de mes, apóyate en las bandejas de entrada de Instagram Direct o Facebook Messenger, las cuales comparten el ecosistema de Meta pero no sufren de esta restricción de cuota mensual. 

En conclusión, este bloqueo no es un fallo de la aplicación, sino una barrera comercial. Configurar correctamente tu facturación en Meta te garantizará que tu comunicación nunca vuelva a detenerse.

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