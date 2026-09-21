Filtran imágenes de alias ‘Cholo’ sin vida tras operativo en Santa Marta: así son las fotos

Fotografías que serían de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, comenzaron a circular en redes sociales luego del operativo realizado en zona rural de Santa Marta, Magdalena, donde las autoridades confirmaron su muerte.

Las imágenes, que muestran el cuerpo de quien sería el señalado segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), se han difundido rápidamente en diferentes redes sociales. Sin embargo, por el momento, su atribución corresponde a publicaciones que circulan en internet y debe ser diferenciada de la información oficial entregada sobre el operativo.

La muerte de ‘Cholo’ fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien señaló que la operación fue adelantada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.



El procedimiento se desarrolló en la vereda Quebrada del Sol, en jurisdicción rural de Santa Marta. De acuerdo con el balance entregado por el Gobierno, siete integrantes de la estructura murieron durante la operación y tres personas fueron capturadas.



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Así fue el operativo en el que murió alias ‘Cholo’

José Luis Pérez Villanueva, conocido también como ‘Comando 25’, era señalado por las autoridades como segundo cabecilla de las ACSN, por debajo de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’. También era identificado como uno de los responsables de las finanzas de la estructura.

Según el reporte oficial, durante el operativo fueron incautados 10 fusiles, entre ellos un Barrett calibre .50, además de dos lanzagranadas, dos pistolas y ocho granadas de 40 milímetros. El material quedó en poder de las autoridades como parte del resultado de la operación.

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Entre las personas que murieron durante la acción también estaría un hijo de alias ‘Pinocho’, según reportes conocidos posteriormente. En total, el balance oficial señaló siete integrantes de la organización muertos.

La operación se produjo pocas semanas después de que la Fiscalía reactivara las órdenes de captura contra integrantes de la estructura, entre ellos alias ‘Cholo’. La decisión se conoció el 1 de septiembre de 2026.

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Las fotografías comenzaron a circular en redes sociales

Tras conocerse el resultado del operativo, empezaron a aparecer fotografías atribuidas a alias ‘Cholo’. En ellas se observa el cuerpo de un hombre que sería Pérez Villanueva después de la operación.

No obstante, es importante diferenciar las imágenes que circulan en redes sociales de la información confirmada oficialmente. La muerte de ‘Cholo’ sí fue reportada por las autoridades, pero las fotografías difundidas en internet corresponden a material cuya atribución debe manejarse con cautela.

El interés por las imágenes aumentó debido a que se trata de uno de los principales cabecillas de las ACSN y porque su muerte ocurrió durante un operativo que dejó además otros fallecidos, capturados e incautaciones de armamento.

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La situación también generó consecuencias en materia de orden público. Después del operativo se reportaron bloqueos y quema de vehículos en la Troncal del Caribe, hechos que fueron relacionados con una posible retaliación de integrantes de la estructura.

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Además, las ACSN anunciaron un paro armado en diferentes zonas del Magdalena, situación que llevó al presidente a convocar un consejo de seguridad extraordinario en Santa Marta para revisar las condiciones de seguridad de la región.

Mientras las autoridades avanzan con las actuaciones derivadas del operativo, las fotografías de quien sería alias ‘Cholo’ continúan circulando en redes sociales y se han convertido en uno de los contenidos más buscados tras conocerse el resultado de la operación. Debido a la sensibilidad de las fotografías, no las ponemos en este artículo, pero puedes verlas en el siguiente enlace bajo tu responsabilidad.