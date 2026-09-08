Filtran imágenes de necropsia de Bendito Menor y La Bebecita: ¿qué es una incisión en Y?

En redes sociales comenzaron a circular imágenes que serían posteriores a la necropsia de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como ‘Bendito Menor’, y Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’. Las fotografías muestran los cuerpos después de los procedimientos médico-legales y han llamado especialmente la atención por las marcas visibles en el torso.

En algunas de las imágenes que circulan se observan las incisiones realizadas durante una necropsia y posteriormente cerradas mediante suturas. Una de las marcas que más ha generado preguntas es la que tiene una forma similar a la letra Y.

Hasta el momento, no se conoce cómo llegaron estas imágenes a las redes sociales ni si fueron compartidas con autorización de los familiares de las personas fallecidas. Tampoco se cuenta con información que permita establecer quién las difundió inicialmente o bajo qué circunstancias fueron obtenidas. Por ello, su origen y la forma en que comenzaron a circular públicamente no están claros.



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¿Por qué realizan una incisión en Y?

Tras la difusión de las supuestas imágenes de Bendito Menor, muchos se preguntan por qué el cuerpo presenta una marca con esa forma. Sin embargo, esta explicación es general y no confirma que esa haya sido la técnica utilizada en su necropsia, pues para saberlo se necesitaría información oficial.

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La incisión en Y es una técnica que puede utilizarse en una necropsia para facilitar el acceso al tórax y al abdomen y examinar diferentes órganos y estructuras. Luego del procedimiento, la abertura puede cerrarse mediante suturas, dejando una marca visible en el cuerpo.

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¿Por qué los cuerpos aparecen cosidos?

Las fotografías que circulan en redes sociales también han generado dudas porque los cuerpos aparecen con las incisiones cerradas.

Esto ocurre porque, después de terminar el examen correspondiente, las aberturas realizadas durante la necropsia son cerradas mediante suturas.

Por esa razón, una fotografía tomada después del procedimiento puede mostrar una línea de puntos o una marca continua sobre el torso.

La apariencia final puede variar dependiendo de la técnica empleada para realizar y cerrar la incisión.

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En el caso de las imágenes, presuntamente, atribuidas a Bendito Menor, esa marca en el torso es la que ha llevado a usuarios de redes sociales a preguntar si corresponde a una incisión en Y.

Medicina Legal entregó un nuevo reporte sobre los cuatro cuerpos recibidos tras el operativo realizado en Riohacha, La Guajira. /Foto: redes sociales

Las imágenes de Bendito Menor y La Bebecita

La circulación de estas fotografías ocurre después del operativo realizado en Riohacha, La Guajira, en el que murieron Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como ‘Bendito Menor’, su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, y dos de sus escoltas, según la información suministrada.

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‘Bendito Menor’, de 26 años, era señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachencas’.

Las autoridades lo consideraban un objetivo de alto valor y lo vinculaban con actividades de esta estructura en diferentes zonas del Caribe colombiano.

Antes del operativo, el hombre había aparecido en redes sociales mostrando diferentes aspectos de su vida en la clandestinidad. También había intentado acercamientos con la justicia bajo la figura de vocero de paz, según la información suministrada.

⚠️ Advertencia: imágenes sensibles. Puedes ingresar al este LINK para ver las imágenes bajo tu responsabilidad, ya que en este artículo no pondremos el video por respeto a nuestros lectores.