Salen a la luz últimas imágenes de 'La Bebecita' antes de operativo en La Guajira

Las que serían las últimas imágenes con vida de Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias ‘La Bebecita’, quedaron registradas durante una audiencia judicial realizada apenas horas antes del operativo en el que murió junto a su compañero sentimental, alias ‘Bendito Menor’, en La Guajira.

La mujer apareció de manera virtual ante un juez en una diligencia que tenía como propósito revisar el preacuerdo que había alcanzado con la Fiscalía dentro del proceso que se adelantaba en su contra.

La escena tomó especial relevancia por el momento en que ocurrió. Mientras durante la audiencia Tarazona respondía las preguntas del despacho sobre el proceso judicial, pocas horas después se desarrollaría el operativo en el que murió junto a ‘Bendito Menor’.



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Durante la diligencia, el juez buscó verificar que la mujer conociera los términos del acuerdo, los cargos que enfrentaba y las consecuencias de aceptar su responsabilidad.

En uno de los momentos de la audiencia, Tarazona manifestó que tenía problemas con la señal. Sin embargo, posteriormente pudo responder a las preguntas realizadas por el despacho.

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“¿Le han quedado claros los hechos por los cuales se le ha vinculado a este proceso penal?”, preguntó el juez.

La mujer continuó participando en la diligencia y, cuando se le pidió identificar el delito por el cual estaba siendo procesada, respondió de manera directa: “Concierto para delinquir”.

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La diligencia judicial se convirtió en un registro especialmente llamativo debido a que ocurrió poco antes del operativo realizado en Riohacha.

Como parte del acuerdo, la Fiscalía planteó aplicar la figura de degradación de autor a cómplice para la determinación de la pena.

La pena inicialmente contemplada para el delito estaba entre 72 y 162 meses de prisión. Con el preacuerdo, la Fiscalía propuso una pena de 36 meses, equivalente a tres años de prisión.

El trámite había comenzado el 2 de septiembre y fue revisado al día siguiente por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Riohacha.

Durante la audiencia, el despacho también quiso establecer que la decisión de aceptar el acuerdo fuera tomada de manera voluntaria y con conocimiento de sus implicaciones.

El juez le preguntó a Tarazona si había recibido asesoría de su defensor y si conocía los beneficios derivados del preacuerdo.

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“¿Se le explicaron por parte del señor defensor los beneficios que trae hacer un preacuerdo con la Fiscalía?”, preguntó el juez.

Tarazona respondió: “Sí, señor”.

Últimas imágenes de La Bebecita antes del operativo: apareció en una audiencia

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¿Quién era La Bebecita?

Rosa Angélica Tarazona Tarazona era conocida con el alias de ‘La Bebecita’ y, de acuerdo con los informes de inteligencia mencionados en la información del caso, estaba vinculada a la estructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Además, era pareja sentimental de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado como cabecilla de esa organización.

Los informes de inteligencia la ubicaban en funciones relacionadas con la administración de recursos y la coordinación logística de la estructura.

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Entre las actividades que se le atribuían estaban la gestión de pagos a integrantes, la coordinación de casas de paso y el movimiento de armamento.

También había ganado notoriedad junto a ‘Bendito Menor’ por las publicaciones que realizaban en redes sociales, donde mostraban lujos, viajes y otros aspectos de su estilo de vida.

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En septiembre de 2025, Tarazona había sido capturada en Guachaca. Posteriormente recibió el beneficio de casa por cárcel, pero, según la información suministrada, se fugó y volvió a la clandestinidad.