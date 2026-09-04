Ella era 'La Bebecita', el gran amor de 'Bendito Menor' que fue abatida junto a él

La madrugada de este viernes, un operativo policial en La Guajira puso fin a la trayectoria de una de las parejas más mediáticas y buscadas del crimen organizado en el Caribe colombiano.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), fue abatido junto a su pareja sentimental y presunta mano derecha administrativa, Rosa Angélica Tarazona, conocida en el entorno criminal y en plataformas digitales como 'La Bebecita'.

A diferencia de otros perfiles delictivos tradicionales, la pareja desafiaba abiertamente a las autoridades combinando una intensa actividad en redes sociales con la vida de campamento militar.



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En sus perfiles virtuales, 'La Bebecita' y el jefe criminal compartían fotografías vestidos de camuflaje, fuertemente armados y abrazados, acompañadas de mensajes desafiantes como: “Temor solo ante Dios, seguimos en pie de lucha”.

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Paradójicamente, la misma sobreexposición digital que utilizaban para demostrar su poder se convirtió en el rastro clave para su localización.

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El rol delictivo de alias 'La Bebecita' en las ACSN

Para las autoridades y la Policía Nacional, Rosa Angélica Tarazona no cumplía un rol netamente pasivo o de acompañamiento afectivo.

Los reportes de inteligencia señalan que se consolidó rápidamente como la mano derecha de 'Bendito Menor', asumiendo el control de las finanzas y la logística de la estructura criminal.

Entre sus funciones principales destacaba la administración de los recursos financieros obtenidos mediante extorsiones en La Guajira y el pago de la "nómina" de los integrantes del grupo armado.

Además del manejo monetario, 'La Bebecita' lideraba un ala crítica para la expansión de las Acsn: el reclutamiento forzado y coordinado de jóvenes en los departamentos de Magdalena y La Guajira.

Su posición de extrema confianza le otorgaba un conocimiento quirúrgico sobre la movilidad, los refugios y las necesidades de abastecimiento de la organización delincuencial en toda la Sierra Nevada.

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Logística, armamento y fuga de la justicia

El expediente en su contra documenta su presunta vinculación con la adquisición, transporte e ingreso clandestino de armamento y explosivos.

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Tarazona coordinaba el traslado de este material bélico en vehículos acondicionados que burlaban los controles viales para abastecer las zonas de influencia de la organización.

Los antecedentes judiciales de Rosa Angélica Tarazona demuestran que ya estaba en el radar de la justicia.

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En septiembre de 2025 había sido capturada en el corregimiento de Guachaca (Magdalena).

Pese a la gravedad de los cargos, un juez le otorgó el beneficio de detención domiciliaria, medida que vulneró al poco tiempo al fugarse para retomar sus actividades delictivas en la clandestinidad junto al cabecilla principal.

En los meses previos a su neutralización, y tras una reciente e imprevista propuesta de matrimonio en una playa del Caribe que quedó registrada en video, la pareja cambiaba constantemente de dispositivos móviles y alternaba refugios en las partes más altas de la Sierra Nevada de Santa Marta, táctica de evasión que terminó de forma drástica en su último escondite de La Guajira.