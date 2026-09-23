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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / VIDEO: Señalado de acabar con Cristian Garzón sufre ataque de pánico en plena audiencia

VIDEO: Señalado de acabar con Cristian Garzón sufre ataque de pánico en plena audiencia

Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz, señalados por la Fiscalía de participar en la muerte del guardia de TransMilenio, no aceptaron los cargos.

Imagen del señalado por el caso de Cristian Garzón durante su audiencia y momentos vinculados al hecho
El procesado por la muerte de Cristian Garzón sufrió un ataque de pánico durante el desarrollo de la audiencia
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Una jueza de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra, señalados por la Fiscalía como presuntos responsables de la muerte del guarda de seguridad Cristian David Garzón Castro, ocurrida el viernes 18 de septiembre.

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Durante la diligencia judicial, un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó formalmente el delito. Pese a la presentación del material probatorio por parte del ente investigador, ninguno de los dos imputados aceptó los cargos formulados.

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El ataque de ansiedad de Deibi Acevedo

La audiencia judicial del 20 de septiembre estuvo marcada por momentos de tensión y alteración entre las partes. En medio de la diligencia, Deibi Acevedo manifestó estar sufriendo una crisis nerviosa, mientras su pareja intentaba calmarlo.

En los videos de la audiencia se pueden observar los gestos del hombre durante ese momento. Ante la situación, la jueza hizo un llamado al orden con el propósito de preservar el desarrollo de la diligencia judicial. Asimismo, se conoció que la defensa de Anngi Natalia Díaz solicitó que se le concediera la detención domiciliaria, argumentando que la mujer es madre de familia.

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La petición fue negada por la funcionaria judicial, quien además determinó la reclusión carcelaria de ambos procesados. Durante la decisión, la jueza hizo énfasis en la gravedad de los hechos y señaló que detrás de Cristian Garzón había una familia.

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¿Cómo fue la muerte de Cristian Garzón?

Según la Fiscalía, a partir del análisis de los videos de seguridad, los hechos ocurrieron a las 9:09 de la mañana del viernes 18 de septiembre de 2026, en la estación Terreros de TransMilenio, ubicada en Soacha.

Todo comenzó cuando Cristian Garzón, quien custodiaba uno de los accesos laterales del sistema, impidió que la pareja ingresara sin pagar la tarifa correspondiente. De acuerdo con el material audiovisual presentado durante la investigación, Deibi Acevedo sujetó inicialmente al guarda por una pierna con la intención de derribarlo.

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Cuando una compañera de seguridad se acercó para reclamarle, el hombre habría intentado golpearla. En ese momento, Cristian Garzón, de 27 años, se interpuso para proteger a su colega, tras lo cual Acevedo lo habría atacado con un arma blanca y le ocasionó una lesión en el pecho.

Por su parte, el ente investigador atribuyó a Díaz Sierra una presunta conducta de instigación, al señalar que habría alentado a su pareja para que agrediera al guarda con el arma blanca. Después del ataque, ambos individuos escaparon de la estación.

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/Foto: redes sociales

Aunque compañeros del sistema trasladaron a Cristian Garzón hacia un centro asistencial cercano en Soacha, el vigilante falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión.

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Posteriormente, efectivos de la Policía de Soacha capturaron a la pareja en flagrancia en vía pública y les incautaron el arma que, según la investigación, habría sido utilizada durante la agresión.

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