"Estar preparados": Monseñor advierte sobre fuertes cambios climáticos en Colombia

Si vives en Colombia o sigues con atención la actualidad nacional, es muy probable que conozcas a Monseñor Andrés Tirado.

El religioso, quien se desempeña como exorcista y es fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, ha vuelto a llamar la atención pública tras dar a conocer una reciente visión premonitoria.

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En esta ocasión, sus declaraciones se concentran en dos temas de alta relevancia para la ciudadanía: la posibilidad de que ocurra un movimiento telúrico de consideración en Bogotá y la llegada de eventos climáticos de gran magnitud a distintas regiones del país.

A través de sus intervenciones, Tirado ha hecho un énfasis muy claro en la prevención y la necesidad de mantener la serenidad.

Su objetivo al revelar estos sueños no es generar pánico ni desesperación en las personas, sino alertarlas a tiempo para que adopten precauciones prácticas y espirituales en su vida diaria.

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Por esta razón, el mensaje principal del religioso se sintetiza en una recomendación directa para la población: estar listos ante cualquier eventualidad y la ferviente petición de "por favor cuidarnos".

¿Cuáles son los fenómenos climáticos extremos que amenaza a Colombia?

A la par de la advertencia sísmica, Monseñor Andrés Tirado advirtió sobre la llegada de fenómenos naturales y meteorológicos muy fuertes para el territorio colombiano. Según indicó, el país afrontará las consecuencias de un fenómeno del Niño de gran intensidad.

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El clérigo explicó que el impacto climático se manifestará de dos formas extremas en la geografía nacional:

Sequías severas: Se prevé una sequía de gran magnitud en diversos sectores del país, llegando a niveles que no se habían registrado anteriormente en esas zonas. Inundaciones y lluvias intensas: De manera paralela o en otras regiones, se presentarán precipitaciones torrenciales y emergencias por crecientes hídricas.

Estas proyecciones forman parte de los análisis anuales que el religioso suele realizar desde el inicio de cada año. Ante el panorama de alteración climática, reiteró la necesidad de que la ciudadanía no se confíe y aplique protocolos de autocuidado bajo la frase: "por favor cuidarnos".

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¿Qué predijo Monseñor Andrés Tirado sobre un posible sismo en Bogotá?

Durante una entrevista mediática, el clérigo detalló una experiencia en la que observó un temblor de fuerte intensidad con epicentro en la capital o en zonas muy cercanas a ella.

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De acuerdo con su relato, en el sueño vio un terremoto de magnitud 6 o subiendo un poco más, el cual provocaría un temblor muy marcado en toda la infraestructura de Bogotá.

Aunque aclaró que en el plano de los sueños la noción del tiempo no siempre es exacta ni definitiva, estimó de forma aproximada que el evento podría ubicarse en un margen de un mes o dos meses.

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Sin embargo, explicó que lo verdaderamente importante de comunicar esta visión es romper con la postura de relajación de quienes asumen que este tipo de fenómenos no van a presentarse en la ciudad.

Frente a esta posibilidad, el obispo aconsejó a las familias mantener la calma y tomar medidas concretas de autoprotección. Entre las pautas expresadas destacan las siguientes:

Tener listo un kit de emergencia con los elementos básicos de supervivencia.

con los elementos básicos de supervivencia. Permanecer en constante oración y pedir por el bienestar de la comunidad.

Evitar el pánico y actuar con prudencia en el hogar y el trabajo.



¿Cómo elabora Andrés Tirado sus visiones y predicciones sobre eventos naturales?

Para comprender el origen de estos pronunciamientos, el propio Andrés Tirado aclara cómo construye sus alertas.

Él manifiesta que no se considera un profeta en el sentido literal de la palabra, sino que recurre al don de profecía mediante la interpretación de sueños premonitorios.

Su metodología combina dos fuentes esenciales:

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Estudio geopolítico y social: Realiza un seguimiento continuo a factores económicos, climáticos y de actualidad global.

Oración profunda y sueños: Integra dicho estudio con espacios de oración y con las visiones que experimenta mientras duerme.

El religioso afirma que este procedimiento le ha permitido anticipar en el pasado diversos eventos de salud, fluctuaciones económicas y desastres naturales a escala internacional, incluyendo erupciones volcánicas y sismos en otros países.

No obstante, insiste en que las oraciones de la gente y la preparación adecuada siempre pueden modificar los acontecimientos o mitigar sus efectos, por lo que su único fin es motivar la prevención oportuna y el cuidado colectivo.

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Mira la entrevista completa aquí: