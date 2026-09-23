Cruda estrategia de capturado por muerte de Ana Lucía González; ayudó a buscarla

Siguen apareciendo detalles en torno al caso de Ana Lucía González, la menor de ocho años que fue encontrada sin vida en una alcantarilla de Ciudad Bolívar el pasado 15 de septiembre. Ante esto, Rosmery González, hermana de la niña, reveló cómo habría actuado el principal sospechoso durante las horas posteriores a su desaparición.

Para el pódcast ‘Conducta Delictiva’, Rosmery recordó lo ocurrido el 14 de septiembre, cuando discutió con su pareja, José Rojas Lárez, y salió a pedir ayuda en un CAI de Mosquera.

En medio de esa situación, le pidió a Ana Lucía que buscara a otro vigilante del sector o pidiera ayuda. Sin embargo, desde ese momento perdió contacto con la niña y no volvió a saber de ella hasta después.



¿Cuál habría sido la estrategia del capturado por la muerte de Ana Lucía?

Tras la desaparición de la niña, Rosmery contó que el hombre la acompañó a buscarla por las calles durante toda la noche. Asimismo, explicó que las cámaras de seguridad fueron fundamentales para reconstruir los movimientos registrados durante esas horas.

Según su relato, mientras ella lloraba, José Rojas la consolaba y le daba esperanzas de que encontrarían a Ana Lucía, comportamiento que, de acuerdo con su versión, habría contribuido a que no sospechara de él.

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“Pensé que ya se había vuelto loco, pero por mi mente nunca estaba que él fuera a hacer algo en contra de Ana Lucía porque el problema fue conmigo e incluso él me ayudó a buscarla”, sostuvo Rosmery durante la entrevista.

La búsqueda continuó hasta que recibió una llamada de las autoridades con la noticia del hallazgo del cuerpo de la niña el martes 15 de septiembre. Ana Lucía fue encontrada sin vida en un canal de agua de Ciudad Bolívar.

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Los antecedentes de José Rojas con Ana Lucía

En el mismo pódcast, la hermana de la niña comentó que Ana Lucía había viajado a Mosquera porque se encontraba en periodo de vacaciones. También explicó que, durante el mes de agosto, la menor habría sido víctima de comportamientos indebidos por parte de José Rojas.

Según el relato de Rosmery, Ana Lucía le contó que el hombre la habría abordado e intimidado en el baño de la vivienda. En ese momento, la niña abrazó a su hermana y continuó relatándole lo ocurrido.

Antes de contarle los hechos, la menor le habría advertido sobre las posibles consecuencias de revelar lo sucedido. “No le vas a decir que yo te dije, porque él me dijo que, si yo te decía algo, él te iba a hacer algo malo”, recordó Rosmery durante el pódcast.

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Tras conocer el relato de la niña, su hermana confrontó al hombre y lo expulsó de la vivienda. No obstante, según su versión, el sujeto habría regresado tres días después. Además, debido a la falta de recursos económicos, le habría exigido dinero y que no volviera a tener contacto con la menor.

¿Cómo fue la captura de José Rojas?

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El 16 de septiembre de 2026, las autoridades capturaron a José Rojas Lárez por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor. Cámaras de seguridad habrían registrado el momento en que trasladó a la niña en una motocicleta hacia Bogotá, específicamente hacia Ciudad Bolívar, donde posteriormente fue encontrado su cuerpo.

Rojas Lárez, de 29 años, fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal con menor de 14 años.

Aunque el procesado no aceptó los cargos, el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

