Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
RESULTADOS ICFES
VIDEOS CASO NATALIA VILLALBA
ATAQUES EN SANTA MARTA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Cruda estrategia de capturado por muerte de Ana Lucía González; ayudó a buscarla

Cruda estrategia de capturado por muerte de Ana Lucía González; ayudó a buscarla

La hermana de la menor compartió detalles sobre cómo actuó el principal implicado el mismo día de la desaparición de Ana Lucía González.

Imagen ilustrativa sobre la captura y la estrategia del implicado en la muerte de Ana Lucía González tras haber ayudado en su búsqueda
Hermana de Ana Lucía revela la cruda estrategia del sospechoso, quien participó en la búsqueda
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; pantallazo de Conducta Delictiva y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Siguen apareciendo detalles en torno al caso de Ana Lucía González, la menor de ocho años que fue encontrada sin vida en una alcantarilla de Ciudad Bolívar el pasado 15 de septiembre. Ante esto, Rosmery González, hermana de la niña, reveló cómo habría actuado el principal sospechoso durante las horas posteriores a su desaparición.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Para el pódcast ‘Conducta Delictiva’, Rosmery recordó lo ocurrido el 14 de septiembre, cuando discutió con su pareja, José Rojas Lárez, y salió a pedir ayuda en un CAI de Mosquera.

Últimas noticias

Revelan videos de Foster que serían clave en el caso de Natalia Villalba: así salió del edificio
Judiciales

Revelan nuevos videos de Foster que lo hundirían en el caso de Natalia Villalba: limpiando fluidos

Foto de archivo que ilustra la investigación sobre la muerte del alto funcionario de Coca-Cola en Medellín donde ladrones fingieron un accidente.
Judiciales

Así fue la muerte de alto funcionario de Coca-Cola en Medellín; ladrones fingieron un accidente

En medio de esa situación, le pidió a Ana Lucía que buscara a otro vigilante del sector o pidiera ayuda. Sin embargo, desde ese momento perdió contacto con la niña y no volvió a saber de ella hasta después.

¿Cuál habría sido la estrategia del capturado por la muerte de Ana Lucía?

Tras la desaparición de la niña, Rosmery contó que el hombre la acompañó a buscarla por las calles durante toda la noche. Asimismo, explicó que las cámaras de seguridad fueron fundamentales para reconstruir los movimientos registrados durante esas horas.

Según su relato, mientras ella lloraba, José Rojas la consolaba y le daba esperanzas de que encontrarían a Ana Lucía, comportamiento que, de acuerdo con su versión, habría contribuido a que no sospechara de él.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Imagen de Ana Lucía y recuadro con fotografía en blanco y negro, relacionada con el caso de su hallazgo en una alcantarilla
Judiciales

Ana Lucía alcanzó a hacer una advertencia antes de ser encontrada muerta en una alcantarilla

Giro en el caso Ana Lucía, la niña hallada en una alcantarilla: familiar del capturado entregó otra versión
Judiciales

Giro en caso Ana Lucía: familiar del capturado entregó versión que hunde a hermana de la niña

Publicidad

“Pensé que ya se había vuelto loco, pero por mi mente nunca estaba que él fuera a hacer algo en contra de Ana Lucía porque el problema fue conmigo e incluso él me ayudó a buscarla”, sostuvo Rosmery durante la entrevista.

La búsqueda continuó hasta que recibió una llamada de las autoridades con la noticia del hallazgo del cuerpo de la niña el martes 15 de septiembre. Ana Lucía fue encontrada sin vida en un canal de agua de Ciudad Bolívar.

Publicidad

Los antecedentes de José Rojas con Ana Lucía

En el mismo pódcast, la hermana de la niña comentó que Ana Lucía había viajado a Mosquera porque se encontraba en periodo de vacaciones. También explicó que, durante el mes de agosto, la menor habría sido víctima de comportamientos indebidos por parte de José Rojas.

Según el relato de Rosmery, Ana Lucía le contó que el hombre la habría abordado e intimidado en el baño de la vivienda. En ese momento, la niña abrazó a su hermana y continuó relatándole lo ocurrido.

Te puede interesar

José Rojas: así reaccionó al escuchar el relato de la Fiscalía sobre Ana Lucía
Judiciales

Así reaccionó José Rojas al escuchar a la Fiscalía relatar qué habría ocurrido con Ana Lucía

Video que captó a José Rojas
Judiciales

Video que captó a José Rojas: minuto a minuto del rapto y desaparición de Ana Lucía

Antes de contarle los hechos, la menor le habría advertido sobre las posibles consecuencias de revelar lo sucedido. “No le vas a decir que yo te dije, porque él me dijo que, si yo te decía algo, él te iba a hacer algo malo”, recordó Rosmery durante el pódcast.

Publicidad

Tras conocer el relato de la niña, su hermana confrontó al hombre y lo expulsó de la vivienda. No obstante, según su versión, el sujeto habría regresado tres días después. Además, debido a la falta de recursos económicos, le habría exigido dinero y que no volviera a tener contacto con la menor.

¿Cómo fue la captura de José Rojas?

Publicidad

El 16 de septiembre de 2026, las autoridades capturaron a José Rojas Lárez por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor. Cámaras de seguridad habrían registrado el momento en que trasladó a la niña en una motocicleta hacia Bogotá, específicamente hacia Ciudad Bolívar, donde posteriormente fue encontrado su cuerpo.

Rojas Lárez, de 29 años, fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal con menor de 14 años.

Aunque el procesado no aceptó los cargos, el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Relacionados

Ana Lucía González Mendoza

Muerte de niños

Fiscalía