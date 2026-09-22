Así fue la muerte de alto funcionario de Coca-Cola en Medellín; ladrones fingieron un accidente

Esteban Ramírez Parra, de 37 años, quien se desempeñaba como jefe de ventas de Coca-Cola Femsa en Armenia, Quindío, perdió la vida luego de ser víctima de un ataque durante un intento de robo en Medellín, ciudad a la que había viajado para visitar a su familia.

Los hechos se registraron durante la noche del viernes 18 de septiembre, cuando la víctima se desplazaba en un vehículo junto con su hermana y su padre por el sector de Belén Las Playas, después de haber acudido a un sitio de comida rápida.

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De acuerdo con el relato de su hermana en una declaración para El Tiempo, el abordaje por parte de los ladrones ocurrió cuando los ocupantes de una motocicleta de bajo cilindraje simularon una colisión con el vehículo para obligarlos a detenerse.



Tras acercarse a la ventanilla del conductor, uno de los asaltantes le habría arrancado una cadena de oro a la mujer y le habría sustraído un teléfono celular. Posteriormente, el individuo exigió a Esteban Ramírez que entregara sus pertenencias y, ante la reacción de desconcierto del ejecutivo, el agresor le disparó en la cabeza antes de huir del lugar.

¿Cómo avanza la investigación por la muerte de Esteban Ramírez?

Los familiares de Esteban Ramírez intentaron trasladarlo hasta la Clínica del Occidente. Sin embargo, durante el trayecto, el vehículo colisionó contra un separador de la vía del sistema de transporte Metroplús, por lo que requirieron la asistencia de terceros para completar el traslado al centro hospitalario.

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Pese a la atención médica recibida, Ramírez Parra falleció aproximadamente 36 horas después debido a la gravedad de las heridas sufridas.

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Ante esta situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que sostuvo comunicación directa con el director general de la Policía Nacional, el general Jesús Alejandro Barrera Peña, con el propósito de coordinar las labores investigativas y avanzar en la identificación y captura de los responsables.

“No hay nada más importante que la vida y realmente a mí me tiene muy triste lo que sucedió con Esteban Ramírez el viernes. Murió por unos desgraciados por robarle una cadena de oro y dos celulares”, afirmó Gutiérrez.

El mensaje de Coca-Cola por la muerte de Esteban Ramírez

Por su parte, Coca-Cola Femsa Colombia emitió un comunicado público en el que expresó sus condolencias a la familia, rechazó los hechos de violencia y destacó el compromiso y la calidad humana de su colaborador.

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“Con profundo dolor lamentamos la pérdida de nuestro compañero Esteban Ramírez Parra. Rechazamos profundamente todo acto de violencia que enlute a las familias y a nuestra sociedad”, señaló la compañía.

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Los allegados a la víctima confirmaron que las exequias quedaron programadas para la tarde del martes 22 de septiembre. Entre tanto, los organismos de investigación avanzan en la recolección de material probatorio para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.