Giro en caso Ana Lucía: familiar del capturado entregó versión que hunde a hermana de la niña

El caso de Ana Lucía González Mendoza, la niña de 9 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una alcantarilla en el sur de Bogotá, sumó una nueva versión que ahora deberá ser revisada por los investigadores.

La hermana de Shenner José Rojas Lárez, quien permanece privado de la libertad y es señalado por la desaparición y muerte de la menor, habló con la Unidad Investigativa de El Tiempo y entregó detalles sobre la relación que su hermano mantenía con Rusmeiri González, hermana de Ana Lucía.

De acuerdo con su relato, la pareja habría tenido una relación marcada por constantes discusiones desde que ambos llegaron a Colombia procedentes de Venezuela en 2020. La familiar de Rojas también hizo varios señalamientos sobre Rusmeiri, aunque estos, por ahora, corresponden únicamente a su versión y tendrán que ser comprobados o descartados por las autoridades.



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Uno de los puntos que puso sobre la mesa está relacionado con supuestas amenazas que Rusmeiri habría hecho contra su hermano.

“Rusmeiri González, la hermana de la niña, amenazaba constantemente a mi hermano con mandarlo a la cárcel”, aseguró la familiar de Rojas, según la entrevista conocida por El Tiempo.

La mujer también manifestó que habría recibido amenazas dirigidas hacia integrantes de su propia familia. Además, aseguró que en algunas ocasiones Ana Lucía habría permanecido sola en la calle durante varias horas, situación que atribuyó a supuestos castigos.

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Estos señalamientos hacen parte de la declaración entregada por la familiar del procesado y no significan que hayan sido comprobados por la Fiscalía. Su contenido deberá ser contrastado con las demás pruebas recopiladas dentro del proceso.

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La grabación que menciona la familiar de Shenner Rojas

Otro de los elementos mencionados en la entrevista es una supuesta grabación de cámaras de seguridad. Según la familiar de Rojas, en las imágenes se observaría a Ana Lucía fuera de la vivienda y posteriormente subiendo a una motocicleta.

La mujer aseguró que, desde su interpretación de ese material, la niña no habría mostrado resistencia al momento de abordar el vehículo.

Este punto cobra relevancia dentro de la reconstrucción de las últimas horas de Ana Lucía, pues las cámaras de seguridad han sido uno de los elementos utilizados por los investigadores para establecer los movimientos posteriores a su desaparición.

La menor había sido reportada como desaparecida el 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca. Un día después, su cuerpo fue encontrado en un túnel de alcantarillado del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

La investigación de las autoridades llevó posteriormente a la captura de Shenner José Rojas Lárez, quien fue ubicado en Bogotá. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó su hipótesis sobre lo ocurrido y el procesado no aceptó los cargos. Un juez ordenó su reclusión mientras continúa el proceso.

Chats revelarían una conversación de la hermana de Ana Lucía sobre lo que estaría ocurriendo con la menor antes de su muerte. /Foto: Blu Radio /redes sociales

La denuncia por la desaparición de Ana Lucía

La familiar del capturado también aseguró que, después de lo ocurrido, Rusmeiri habría acompañado a Rojas a presentar la denuncia relacionada con la desaparición de la niña.

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Para la mujer entrevistada por El Tiempo, este comportamiento le generó dudas.

“Me parece sospechosa la actitud de la hermana de la niña”, afirmó la familiar del capturado.

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Sin embargo, esta afirmación corresponde a una apreciación personal de la entrevistada y no establece responsabilidad alguna de Rusmeiri en los hechos. Cualquier eventual relación entre estos señalamientos y la desaparición de Ana Lucía deberá ser determinada por los investigadores.

La versión aparece en medio de una investigación que continúa reconstruyendo las horas previas y posteriores a la desaparición de la menor. El caso ya había incorporado registros de cámaras y otros elementos para establecer el recorrido que habría realizado Rojas desde Mosquera hacia Bogotá.