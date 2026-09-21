Ana Lucía alcanzó a hacer una advertencia antes de ser encontrada muerta en una alcantarilla

El caso de Ana Lucía González, una menor de 9 años reportada como desaparecida en Mosquera y que apareció en una acantarilla en Bogotá, generó conmoción tras conocerse nuevos detalles sobre los hechos ocurridos antes de su muerte y la advertencia que la niña habría hecho a su familia sobre la expareja de su hermana.

El cuerpo de la menor fue hallado el martes 15 de septiembre en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, con signos de asfixia y algunos moretones, según los reportes preliminares de Medicina Legal.

¿Cuál fue la advertencia de Ana Lucía González antes de perder la vida?

En el pódcast ‘Conducta Delictiva’, Rosmery González entregó nuevos detalles sobre lo ocurrido antes de la desaparición de la menor y su posterior muerte.



Según su relato, semanas antes de desaparecer, la menor había viajado para pasar sus vacaciones escolares con su hermana mayor, Rusmeiri, en Mosquera, Cundinamarca.

De acuerdo con el testimonio de la familia, durante el mes de agosto la menor habría sido víctima de comportamientos indebidos por parte de José Rojas Lárez, expareja de su hermana.

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Al notar una actitud extraña en la niña, su hermana le preguntó qué había sucedido. Ana Lucía habría contado que el hombre la había abordado e intimidado en el baño de la vivienda. En ese momento, la menor abrazó a su hermana y continuó relatando lo ocurrido.

Sin embargo, antes de contarle los hechos, la joven le hizo una advertencia sobre las posibles consecuencias de revelar lo sucedido. “No le vas a decir que yo te dije, porque él me dijo que, si yo te decía algo, él te iba a hacer algo malo”, recordó la joven en el podcast.

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Hermana de Ana Lucía González / FOTO: Compuesta - Tomadas de redes sociales

Según el relato entregado por Rosmery, la menor contó que, en una ocasión, acababa de salir del baño cuando el hombre ingresó, la empujó para que se sentara en el sanitario y posteriormente le mostró sus partes íntimas, situación que hizo que la niña comenzara a llorar.

Tras conocer el relato de la menor, su hermana confrontó al hombre y lo expulsó de la vivienda. No obstante, el sujeto habría regresado tres días después. Ante la falta de recursos económicos para trasladarse, la joven le exigió dinero para poder marcharse y le prohibió mantener cualquier tipo de contacto con Ana Lucía.

¿Dónde encontraron el cuerpo de Ana Lucía?

El lunes 14 de septiembre se registró un episodio de violencia en el inmueble, luego de que José Rojas Lárez revisara el teléfono celular de su expareja y reaccionara de manera agresiva tras encontrar un mensaje de texto.

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Ante la destrucción de algunos objetos en el apartamento, la mujer salió a la calle junto con sus hijos y Ana Lucía para ponerse a salvo.

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En medio de la situación, la hermana le pidió a la niña que buscara a un policía en una panadería cercana. Sin embargo, la menor fue interceptada. Los registros de las cámaras de seguridad permitieron establecer que estuvo junto a Rojas Lárez poco después del altercado.

Al no encontrar a su hermana en el punto acordado, la familia inició una búsqueda con ayuda de la comunidad, que culminó al día siguiente con el hallazgo del cuerpo de la menor en una alcantarilla de Ciudad Bolívar.

Hipótesis sobre la muerte de Ana Lucía González

La Fiscalía General de la Nación imputó a José Rojas Lárez los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de catorce años. Pese a eso, el procesado se declaró inocente de los cargos.

De acuerdo con la hipótesis expuesta durante la investigación, la menor habría sido instrumentalizada en un contexto de violencia vicaria, con el propósito de causarle daño a su hermana en medio de los conflictos derivados de los celos por el mensaje encontrado en el teléfono.

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Por otro lado, se conoció que la hermana de Ana Lucía únicamente habría podido permanecer una última noche en el apartamento y posteriormente tuvo que buscar un nuevo lugar para vivir junto con sus familiares.

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