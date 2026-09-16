Encuentran niña sin vida dentro de una alcantarilla de Bogotá; se conocen detalles

Hay consternación en Bogotá por el hallazgo sin vida de una niña, con edad entre 8 y 10 años, y cuyo cuerpo fue encontrado al interior de un ducto de aguas en el barrio Juan José Rondón, de la localidad de Ciudad Bolívar, sur de la ciudad.

El caso fue reportado en la tarde del martes 15 de septiembre, luego de que habitantes de la zona alertaran a la línea de emergencias 123 sobre un cuerpo extraño dentro de la alcantarilla del barrio.

Hasta el lugar llegaron autoridades y bomberos que ingresaron al canal de aguas y confirmaron que se trataba del cuerpo sin vida de una menor de edad, por lo que de inmediato tuvieron que acordonar la zona para el desarrollo de las diligencias judiciales.



Al sitio llegó personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para la inspección técnica y los primeros actos urgentes en los que tomaron evidencias en el lugar y algunos testimonios que permitan reconstruir los hechos y determinar qué ocurrió en este caso.



Luego del respectivo levantamiento, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde será sometido a exámenes para establecer oficialmente la identidad de la víctima y determinar la causa de muerte.

La identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente y solo se conoce que su edad estaría entre los 8 y 10 años; además, algunos testigos que la vieron dicen que, presuntamente, la niña no sería del barrio.

¿Cómo llegó la niña a alcantarilla en Bogotá?

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Uno de los principales interrogantes para los investigadores es establecer qué ocurrió antes del hallazgo y cómo terminó la menor de edad dentro de la estructura.

Las autoridades analizan diferentes hipótesis y hasta el momento no existe confirmación oficial sobre si se trató de una muerte violenta, un accidente o algún otro hecho. Los resultados de Medicina Legal y las diligencias adelantadas por la Fiscalía serán determinantes para establecer qué ocurrió.

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La revisión de cámaras de seguridad hace parte de los elementos clave para reconstruir el caso ya que se espera que hayan captado imágenes determinantes sobre cómo llegó la niña a esta cañería y si ingresó con vida o el cuerpo fue puesto allí.

Entre las versiones conocidas durante las primeras horas de la investigación también se planteó la posibilidad de que el cuerpo habría llegado hasta el conducto arrastrado desde otro lugar por la corriente de agua. Esta hipótesis, al igual que otras versiones surgidas en el sector, aún debe ser verificada por las autoridades.

Niña encontrada en alcantarilla habría sido reportada desaparecida

Otra de las líneas que deberán ser verificadas es la posible relación entre la víctima y una menor reportada como desaparecida días atrás.

Según información conocida, se analiza si el cuerpo podría corresponder al de una niña cuya desaparición había sido reportada en un municipio cercano a Bogotá. Sin embargo, esta identificación no ha sido confirmada oficialmente.

En medio de los hechos, una familia se presentó durante la noche del martes a Medicina Legal asegurando tener a una niña desaparecida y aportando información que pueda contribuir al proceso de identificación.

Las autoridades deberán realizar los respectivos cotejos de fotografías, características físicas y otros elementos antes de establecer si existe alguna coincidencia.

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Por ahora, la Fiscalía y el CTI mantienen abierta la investigación para determinar la identidad de la víctima, establecer la causa exacta de su muerte y reconstruir las circunstancias que rodearon el hallazgo.

Mientras avanzan las diligencias, habitantes del barrio también manifestaron su preocupación por el ingreso de niños y adolescentes al canal y pidieron que se evalúe la instalación de medidas de protección en el acceso a la estructura para evitar que otros menores ingresen al lugar.