La señal que hizo ‘La Bebecita’ con ‘Bendito Menor’ antes de perder la vida; quedó en foto

Una semana después del operativo realizado en La Guajira contra Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, líder del frente urbano de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), comenzó a circular en redes sociales una fotografía de Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias ‘La Bebecita’, llamó la atención por un particular detalle que algunos usuarios relacionaron con lo ocurrido.

El 21 de enero de 2026, ‘La Bebecita’ publicó en su cuenta de Facebook una fotografía junto a su esposo. La imagen generó sorpresa posteriormente, debido a que estaba editada en blanco y negro y tenía un cintillo de luto.

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En la misma plataforma digital, la joven también había compartido otros momentos de su vida personal, entre ellos, la propuesta de matrimonio que le hizo ‘Bendito Menor’ en una playa.



Cabe recordar que el 4 de septiembre de 2026, ambos perdieron la vida durante un operativo oficial realizado en su residencia en Riohacha, La Guajira. Antes del procedimiento, la pareja utilizaba sus redes sociales para mostrar un estilo de vida rodeado de lujos. ‘Bendito Menor’ era señalado por las autoridades como un “narcoinfluencer”, por su contenido en redes sociales.

Publicación de La Bebecita junto a Bendito Menor Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Quién era ‘La Bebecita’?

Rosa Angélica Tarazona, de 20 años, era investigada por las autoridades colombianas por sus presuntos vínculos con la organización criminal conocida como Los Pachenca o ACSN.

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Un año antes, había sido capturada en el departamento del Magdalena por su presunta participación en los delitos de extorsión y concierto para delinquir. Aunque en esa ocasión le fue concedida la detención domiciliaria, posteriormente habría huido para reincorporarse al grupo armado.

Otro detalle que se conoció fue que el 3 de septiembre de 2026, un día antes de su muerte, ‘La Bebecita’ compareció en una audiencia judicial mediante videollamada. Durante la diligencia, la procesada aceptó los cargos por concierto para delinquir agravado. Sin embargo, aseguró que ya no se encontraba junto a ‘Bendito Menor’ y manifestó que estaba embarazada.

‘La Bebecita’ fue señalada como una pieza clave dentro de ‘Los Pachenca’, según informes de inteligencia. /Foto: redes sociales

Al momento del operativo en Riohacha, la mujer llevaba puesta la misma ropa que usó durante la audiencia virtual.

¿Cuál era el rol de ‘La Bebecita’ en la organización?

Tarazona pertenecía a las ACSN desde 2022. Dentro del brazo urbano que, según las autoridades, operaba las rutas del narcotráfico en la Troncal del Caribe, habría desempeñado funciones relacionadas con la logística, el abastecimiento, la administración de recursos y el reclutamiento de nuevos integrantes.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la mujer gestionaba el brazo armado, realizaba los pagos de nómina a los integrantes de la organización y coordinaba algunas operaciones cuando ‘Bendito Menor’ se ausentaba de sus funciones como cabecilla.

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El operativo realizado en La Guajira terminó con la vida de ambos, según informaron las autoridades.

¿Cómo fue el velorio de ‘La Bebecita’?

Después de que su cuerpo fue entregado por Medicina Legal, sus allegados realizaron la velación en una zona rural de Santa Marta, específicamente en el corregimiento de Guachaca, el domingo 6 de septiembre.

Las honras fúnebres estuvieron acompañadas por familiares, amigos y personas cercanas a su entorno, quienes le dieron el último adiós a la joven, pareja sentimental de alias ‘Bendito Menor’, en una ceremonia de carácter privado.

