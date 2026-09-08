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Medicina Legal se pronuncia sobre fotos de Bendito Menor y La Bebecita

Medicina Legal rechazó la difusión de imágenes atribuidas al cuerpo de Bendito Menor y aclaró que en sus sedes no fueron tomadas fotografías.

Medicina Legal se pronuncia sobre fotos de Bendito Menoy y La Bebecita
Medicina Legal se pronuncia sobre fotos de Bendito Menoy y La Bebecita
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

El Instituto Nacional de Medicina Legal se pronunció este martes sobre las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y que fueron atribuidas al cuerpo de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como ‘Bendito Menor’. La entidad rechazó de manera contundente la difusión de este tipo de contenido y aclaró que en sus sedes no fueron tomadas fotografías del hombre.

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La respuesta de Medicina Legal llega después de que varias imágenes fueran compartidas ampliamente en redes sociales y relacionadas con el procedimiento realizado al cuerpo de Bendito Menor luego del operativo en el que murió en Riohacha, La Guajira.

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La entidad forense, dirigida por Ariel Emilio Cortés, marcó distancia frente al material que circula y aseguró que las fotografías no fueron tomadas en sus instalaciones.

“El Instituto rechaza de manera categórica la difusión y exposición de imágenes de personas fallecidas, por cuanto constituyen una vulneración a la dignidad humana, afectan la privacidad de las víctimas y generan un impacto adicional sobre sus familiares y seres queridos”, manifestó Medicina Legal.

Puedes leer: Bendito Menor habría tenido protección y un rezo espiritual contra el peligro, según un vidente

Medicina Legal aclara el origen de las imágenes

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es que el Instituto Nacional de Medicina Legal negó que las fotografías hubieran sido tomadas desde sus sedes.

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La aclaración resulta relevante debido a que el contenido comenzó a relacionarse con el procedimiento forense realizado después de la muerte de Bendito Menor. Sin embargo, la institución señaló expresamente que no tomó fotografías del fallecido.

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Por esta razón, no es posible atribuir directamente a Medicina Legal el origen del material que circula en redes sociales.

Además, la entidad cuestionó la exposición de imágenes pertenecientes a personas fallecidas y recordó el impacto que este tipo de publicaciones puede generar sobre sus familiares y allegados.

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El pronunciamiento se produjo en medio de una amplia circulación de contenido relacionado con la muerte de Bendito Menor, cuyo nombre volvió a convertirse en tendencia después del operativo realizado en La Guajira.

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¿Quién era Bendito Menor?

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como ‘Bendito Menor’, tenía 26 años y era señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

De acuerdo con la información suministrada, tenía presencia e influencia en zonas de La Guajira, Magdalena y Cesar.

Su nombre también alcanzó notoriedad por la manera en que utilizaba sus redes sociales. Allí aparecía exhibiendo armas, realizando amenazas contra sectores productivos y lanzando mensajes dirigidos al Gobierno nacional.

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Puedes leer: Así fue el sepelio de ‘Bendito Menor’: hubo armas y licor durante la despedida

Esa exposición constante en redes sociales llevó a que fuera conocido con el apodo de ‘narcoinfluencer’, una denominación que terminó acompañando buena parte de las publicaciones relacionadas con su trayectoria.

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Sobre él también existía una recompensa de hasta mil millones de pesos, debido a su nivel de importancia dentro de la organización a la que pertenecía.

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