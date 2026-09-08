Bendito Menor habría tenido protección y un rezo espiritual contra el peligro, según un vidente

La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, continúa dejando varios detalles tras el operativo realizado el jueves 3 de septiembre, en el que también fueron abatidos su pareja y dos de sus escoltas. Sin embargo, recientemente se conoció la supuesta protección espiritual con la que habría contado el cabecilla.

Mediante sus redes sociales, el vidente Soy El Guardián aseguró que el hombre habría contado con un supuesto “rezo” de protección que le advertía cuando el peligro se acercaba. Según su relato, una parte de su cuerpo se calentaba en esos momentos como una especie de señal.

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Sumado a esto, el vidente explicó que esta no habría sido la primera vez que el cabecilla se enfrentaba a situaciones relacionadas con la muerte. También afirmó que el cabecilla solía conducir su motocicleta a alta velocidad y que no confiaba plenamente en su propio esquema de seguridad.



En sus historias de redes sociales, el vidente sostuvo que al hombre le “habrían pasado factura por creerse un Dios y traspasar los límites”. Además, comentó que, debido a la naturaleza de su supuesto ritual de protección, “su única forma de ser entregado era morir”.

Pese a estas declaraciones, no existe información verificable que confirme que el criminal practicara este tipo de rezos o que los supuestos rituales espirituales mencionados por el creador de contenido tuvieran alguna relación con el operativo que terminó con su muerte.

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¿Quién fue alias ‘Bendito Menor’?

Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, habría comenzado su trayectoria dentro de la estructura criminal cuando tenía 14 años, presuntamente como sicario. Su extrema crueldad y capacidad de negociación habrían favorecido su rápido ascenso hasta convertirse en jefe de una de las facciones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta.

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En el ámbito político, el Gobierno de Gustavo Petro lo había designado en abril de 2025 como representante de su organización armada para participar en diálogos de sometimiento a la justicia.

No obstante, el 28 de agosto de 2026, la administración del presidente Abelardo de la Espriella derogó dicha resolución, revocó su reconocimiento oficial y ordenó su captura como objetivo de alto valor. Días después, el jueves 3 de septiembre, se llevó a cabo el operativo en su contra, que terminó con su muerte.

¿Cómo fue el operativo contra ‘Bendito Menor’?

El viernes 4 de septiembre de 2026, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó a la opinión pública el abatimiento del máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), alias ‘Bendito Menor’, junto a su pareja y dos de sus escoltas personales.

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Durante el operativo, llevado a cabo por la DIJIN, la Policía Nacional y autoridades de Estados Unidos, las autoridades lograron ubicar al cabecilla luego de poner en marcha una estrategia para que activara su teléfono celular y así rastrear su ubicación el jueves 3 de septiembre.

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Hacia las ocho de la noche de ese día, cerca de 20 uniformados se aproximaron a la vivienda después de detectar movimientos sospechosos en sus alrededores.

Tras cuatro días del operativo en Riohacha, la tía del Bendito Menor mostró en video las condiciones en que Medicina Legal entregó el cuerpo. Foto: imagen tomada de redes sociales

Aproximadamente a las 11 de la noche, las fuerzas especiales irrumpieron en la lujosa vivienda. Los comandos de élite y los denominados ‘Lobos’ sorprendieron a alias ‘Bendito Menor’, quien se encontraba en la sala junto a su pareja, conocida como ‘La Bebecita’.

Los integrantes de su esquema de seguridad habrían reaccionado con ráfagas de disparos e intentado lanzar granadas contra los uniformados. En medio del enfrentamiento, el cabecilla fue abatido junto a su pareja y sus dos escoltas.

