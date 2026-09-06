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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Destapan el plan de ‘La Bebecita’ con el que buscaba cambiar su vida: “Por salir de esa vida”

Destapan el plan de ‘La Bebecita’ con el que buscaba cambiar su vida: “Por salir de esa vida”

Rosa Pérez, hermana de alias ‘Bendito Menor’, lamentó la muerte de ‘La Bebecita’, quien no pudo cumplir su plan de cambiar de vida.

Fotografía de alias 'La Bebecita' luciendo un vestido blanco junto a Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', en un balcón.
Revelan el plan que tenía alias 'La Bebecita', pareja de 'Bendito Menor', para cambiar de vida antes de ser abatida
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias ‘La Bebecita’, se encontraba en un proceso para buscar una salida legal a su situación. Sin embargo, terminó perdiendo la vida durante el operativo contra alias ‘Bendito Menor’ en La Guajira.

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“Estabas dispuesta a pagar la condena, solo por salir de esa vida”. Con estas palabras, publicadas en Facebook, Rosa Pérez, hermana del abatido capo alias ‘Bendito Menor’, lamentó la muerte de ‘La Bebecita’. El mensaje de su cuñada no solo evidenció el dolor de la familia, sino que también sacó a la luz un plan que habría buscado cambiar el rumbo de su vida y que terminó truncado de manera violenta.

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¿Cuál era el plan de ‘La Bebecita’ para cambiar de vida?

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Rosa Angélica Tarazona buscaba una salida legal a su situación judicial. Horas antes de su fallecimiento, la mujer habría concretado un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Además, ya había participado en algunas audiencias relacionadas con su proceso.

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De acuerdo con los documentos oficiales presentados ante un juez de la República, Tarazona aceptaría su responsabilidad por el delito de concierto para delinquir. A cambio de su sometimiento voluntario a la justicia, la Fiscalía proponía una pena de 36 meses de prisión.

Puedes leer: Medicina Legal anuncia importante mensaje sobre la identidad de Bendito Menor

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La audiencia clave en la que se habría establecido este acuerdo se llevó a cabo apenas unas horas antes de que la Policía Nacional pusiera en marcha el operativo en Riohacha, La Guajira, donde la joven se encontraba junto a ‘Bendito Menor’.

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El operativo contra ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ en Riohacha

El viernes 4 de septiembre de 2026, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó a la opinión pública el abatimiento del máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), alias ‘Bendito Menor’, junto a su pareja, y dos de sus escoltas personales.

Durante el operativo, llevado a cabo por la DIJIN, la Policía Nacional y autoridades de Estados Unidos, las autoridades lograron ubicar al cabecilla luego de poner en marcha una estrategia para que activara su teléfono celular y así rastrear su ubicación el jueves 3 de septiembre. Hacia las ocho de la noche de ese día, cerca de veinte uniformados se aproximaron a la vivienda luego de detectar movimientos sospechosos en sus alrededores.

Puedes leer: Ella era 'La Bebecita', el gran amor de 'Bendito Menor' que fue abatida junto a él

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Aproximadamente a las once de la noche, las fuerzas especiales irrumpieron en la lujosa vivienda. Los comandos de élite y los denominados ‘Lobos’ sorprendieron a alias ‘Bendito Menor’, quien se encontraba en la sala junto a su pareja, conocida como ‘La Bebecita’.

Revelan imágenes de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ tras operativo policial
Alias ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’, abatidos durante un operativo de la Policía en La Guajira.
/Foto: redes sociales

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Los integrantes de su esquema de seguridad habrían reaccionado con ráfagas de disparos e intentado lanzar granadas contra los uniformados. En medio del enfrentamiento, el cabecilla fue abatido junto a su pareja y sus dos escoltas.

Mensaje de Gustavo Petro tras la muerte de ‘Bendito Menor’

Una vez se conoció el fallecimiento de ‘Bendito Menor’, ‘La Bebecita’ y los dos escoltas, el expresidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para referirse al operativo contra el cabecilla y expresar su desacuerdo con lo ocurrido.

“Que me explique la Policía Nacional por qué si hay cuatro personas en una casa y está rodeada completamente por la Policía Nacional, por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa (sic)”, afirmó el exmandatario. De igual forma, cuestionó que durante el operativo no se hubiera priorizado la vida de las personas que se encontraban dentro de la vivienda.

“La operación de Riohacha no tenía como prioridad capturar los bandidos sino matarlos, ¿por qué? ¿Existe en nuestra Constitución la pena de muerte? ¿Por qué no se priorizó la vida y, en primer lugar, la de las mujeres en el lugar de los hechos?”, fueron algunos de los interrogantes que difundió el exmandatario en sus redes sociales.

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