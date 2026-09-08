Muere reconocida y querida locutora tras sufrir un grave accidente de tránsito

La radio mexicana está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Yanet Bonilla Hernández, reconocida locutora conocida en el mundo radial como ‘La Mariposa’, quien murió luego de sufrir un grave accidente de tránsito en Puebla, México.

La noticia generó reacciones entre quienes siguieron durante años su trayectoria frente al micrófono y entre colegas del medio, quienes recordaron el trabajo que realizó en la radio y la huella que dejó durante su carrera.

El fallecimiento de la comunicadora fue reportado por medios mexicanos, entre ellos El Heraldo y Radio Notas, que dieron a conocer la noticia y destacaron su recorrido profesional.

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¿Quién fue Yanet Bonilla, conocida como ‘La Mariposa’?

Yanet Bonilla Hernández construyó una trayectoria dentro de la radio mexicana y fue reconocida por su trabajo como locutora.

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Su nombre artístico, ‘La Mariposa’, estuvo ligado a su labor frente al micrófono y a su participación en la emisora La Ke Buena 93.5 FM.

Tras conocerse la noticia, comenzaron a aparecer mensajes de despedida en redes sociales, especialmente entre personas relacionadas con la radio y oyentes que conocieron su trabajo.

Uno de los mensajes difundidos tras confirmarse su fallecimiento destacó precisamente su papel dentro de la emisora.

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“Lamentamos profundamente la partida de Yanet Bonilla, voz de La Ke Buena 93.5 FM. Su talento, entrega y pasión por el micrófono dejan una huella en sus compañeros y en quienes la escucharon al aire”, señaló el mensaje citado por los medios que reportaron su fallecimiento.

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La frase resume parte del reconocimiento que recibió la comunicadora después de conocerse su muerte.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Yanet Bonilla?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Yanet Bonilla falleció después de un accidente automovilístico ocurrido el pasado 4 de septiembre en Puebla, México.

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El percance vial le habría provocado graves afectaciones de salud y, posteriormente, se confirmó su fallecimiento.

La noticia comenzó a generar comentarios en redes sociales luego de que diferentes fuentes mexicanas reportaran la muerte de la locutora. Desde entonces, seguidores y personas cercanas a la radio han compartido mensajes para recordar su trayectoria.

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Hasta la información disponible, el accidente de tránsito aparece como el hecho relacionado con su fallecimiento. Sin embargo, los datos conocidos sobre el percance y su evolución médica son limitados, por lo que no se deben agregar detalles que no hayan sido confirmados por fuentes oficiales.

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La radio mexicana despide a ‘La Mariposa’

El fallecimiento de Yanet Bonilla tomó por sorpresa a quienes estaban familiarizados con su trabajo en la radio.

Su reconocimiento estaba relacionado principalmente con su voz y su presencia en La Ke Buena 93.5 FM, emisora desde la que llegó a diferentes oyentes.

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La confirmación de su muerte hizo que el nombre de ‘La Mariposa’ comenzara a circular nuevamente en redes sociales, esta vez a raíz de los mensajes de despedida publicados tras conocerse la noticia.