Reconocida presentadora de televisión enfrenta la pena de muerte tras investigación

El tribunal de El Cairo dictó una dura sentencia contra Sarah Khalifa, reconocida conductora de televisión de 39 años, quien fue condenada a muerte por ahorcamiento, decisión que generó numerosos comentarios en redes sociales.

Debido a su participación en varias producciones de renombre como 'De El Cairo' o 'Misión difícil'. Su labor en la televisión la convirtió en una figura pública muy popular en Medio Oriente; la famosa también contaba con una amplia audiencia en su red social de Instagram.

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Sarah también es dueña de una reconocida clínica de estética y una firma de eventos. Sin embargo, su exitosa trayectoria profesional dio un giro inesperado al verse involucrada en una compleja investigación judicial de escala internacional.



Las autoridades acusaron a Khalifa y a otras 11 personas de integrar una banda organizada, que supuestamente se encargaba de adquirir materiales con el fin de fabricar sustancias sintéticas. Al parecer, los acusados importaban la materia prima desde el extranjero con el objetivo de su comercialización.

Según la información registrada en varios medios, las fuerzas de seguridad habrían confiscado más de 750 kilos de sustancias y materias primas. Adicionalmente, las autoridades localizaron dos inmuebles residenciales que funcionaban como laboratorios para fabricar las drogas.

Durante los operativos contra la banda, se incautaron varias armas de fuego y municiones sin licencia; junto a esto, el expediente reunió testimonios de 20 personas, además de pruebas digitales y conversaciones que, para la fiscalía, demostraban el desarrollo de estas actividades ilícitas.

Una reconocida presentadora de televisión y empresaria fue condenada a la pena de muerte junto a once personas por fabricar sustancias sintéticas Fotocollage realizado por La Kalle; @sara_khaliifa

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¿Por qué condenaron a muerte a Sarah Khalifa en Egipto?

Este caso judicial logró involucrar a 28 personas. De los cuales, 12 fueron sentenciados a morir en la hora y a realizar el pago de 500 mil libras egipcias. Asimismo, otros 9 acusados recibieron cadena perpetua y 7 de ellos resultaron absueltos por el tribunal.

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Antes de emitir el fallo en agosto, el tribunal cumplió con el procedimiento establecido por la legislación local y remitió el expediente al Gran Muftí de Egipto para obtener su opinión, que no es vinculante, sobre la aplicación de la pena de muerte.

¿Qué dijo Sarah Khalifa sobre las acusaciones en su contra?

La presentadora de televisión negó de manera contundente las acusaciones, afirmando durante una audiencia frente a un juez que nunca había visto ese tipo de sustancias antes de que la fotografiaran junto a ellas dentro de las oficinas del gobierno.

Sin embargo, al comprobarse la culpabilidad de Sarah Khalifa, fue condenada. Este momento quedó registrado en videos que circulan por redes sociales; en el mismo, la empresaria pide clemencia y declara que: "Nunca he fumado un cigarrillo en mi vida". Además, manifestó: "Juro por Dios Todopoderoso, con el juramento más solemne, que he sido víctima de una injusticia".

La defensa de la condenada anunció que realizará la apelación de esta decisión; por tal motivo, la ejecución de la pena de muerte no será inmediata. No obstante, este no es el único caso que enfrenta la comunicadora; también afronta otra sentencia de 5 años en prisión por un caso relacionado con la agresión y retención de un joven.

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