Aparece VIDEO del sospechoso en muerte de Jonathan Meléndez; momentos antes de actuar

Jonathan Meléndez, integrante y tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo, perdió la vida junto a su familia y una empleada doméstica el pasado 1 de septiembre en su casa, ubicada en el conjunto residencial Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Autoridades revelaron que, momentos antes del crimen, uno de los principales sospechosos, Diego Sebastián ‘N’, fue captado ingresando al conjunto residencial con gorra y gafas. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por el medio de comunicación El Universal.

En el video se observa cómo el hombre gira la cabeza y dirige su mirada hacia una de las cámaras de vigilancia mientras mantiene una expresión inexpresiva. Posteriormente, continúa su recorrido hacia el piso al que se dirigía.



Después del ataque, las autoridades mexicanas capturaron a Diego Sebastián ‘N’, socio comercial del tecladista y señalado como presunto autor material del ataque, y a otro hombre identificado como Gerardo ‘N’.

El operativo se realizó de manera conjunta entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía de la Ciudad de México.

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🚨 Así fue captado Diego "N" previo a cometer el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, y su familia, ocurrido en Atizapán de Zaragoza, EdoMex. pic.twitter.com/tH65LfUPKu — El Universal (@El_Universal_Mx) September 2, 2026

¿Cómo fue el ataque contra Jonathan Meléndez?

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Las autoridades señalaron que el ataque ocurrió entre las 5:30 p. m. y las 7:40 p. m. del 1 de septiembre, luego de que vecinos de la torre residencial donde habitaba la familia alertaron a la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza.

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Los residentes reportaron gritos desesperados y múltiples detonaciones de arma de fuego provenientes del departamento del músico. Al ingresar al inmueble, los elementos de seguridad localizaron los cuerpos sin vida de Jhonatan Meléndez, de 38 años, y de su esposa, Ana Paola, de 35 años, quien tenía varios meses de gestación.

En la misma escena fueron encontradas sin vida la hija de la pareja, de apenas tres años, y una trabajadora del hogar, una joven de 21 años. Las víctimas presentaban impactos de arma de fuego. Además, la mascota de la familia también fue encontrada sin vida.

Jonathan Meléndez, de Camilo Séptimo, muere junto a su esposa e hija FOTOS

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¿Por qué se habría presentado el ataque contra Jonathan Meléndez?

La Fiscalía señaló que la principal línea de investigación apunta a un posible robo. Según las autoridades, Diego Sebastián ‘N’ habría aprovechado su estrecho vínculo laboral y comercial con el músico para ingresar al apartamento con el consentimiento de las víctimas.

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Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, mientras las autoridades continúan con el procesamiento de la escena y la recopilación de elementos para integrar la carpeta de investigación.