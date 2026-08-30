Capturan a abuela de 101 años; es vendedora activa de ilícitos

Una mujer de 101 años fue detenida en el suroeste de Nigeria en medio de una operación contra la venta ilegal de drogas. El caso rápidamente llamó la atención por la edad de la mujer, quien además es bisabuela, y por las circunstancias que, según las autoridades, llevaron a que terminara involucrada en esta actividad.

La mujer fue identificada como Esther Ogunmabo y fue arrestada el pasado 15 de agosto en la ciudad de Ilisan, en el estado de Ogun. De acuerdo con la Agencia Nacional Antidrogas de Nigeria, conocida como NDLEA, durante el procedimiento se encontraron pequeñas cantidades de una variedad de cannabis conocida como “skunk”.

¿Por qué una mujer de 101 años terminó detenida?

La mujer habría explicado a los agentes que, tras perder su negocio, recurrió a esta actividad como una manera de obtener ingresos. La investigación también señala que una de sus hijas, residente en Lagos, era quien conseguía el suministro que posteriormente la mujer comercializaba.

Publicidad

La NDLEA informó que la mujer tenía aproximadamente 90 gramos de la sustancia en pequeñas cantidades cuando fue detenida. El caso quedó bajo investigación de las autoridades mientras se determinaba la situación de la centenaria.

Sin embargo, su edad tuvo un peso importante en la decisión posterior de las autoridades. Mohamed Buba Marwa, presidente y director ejecutivo de la NDLEA, ordenó que Ogunmabo quedara en libertad bajo fianza y recibiera asesoramiento psicológico debido a su avanzada edad. La hija de la mujer, por su parte, también fue detenida en relación con el caso.

Publicidad

El arresto de Ogunmabo hizo parte de una serie de operativos anunciados por la agencia antidrogas nigeriana en diferentes puntos del país. Las autoridades también informaron sobre procedimientos realizados en zonas marítimas y fronterizas para combatir el tráfico de drogas.

En uno de esos operativos, realizado en el estado de Akwa Ibom, los agentes interceptaron una embarcación que transportaba sustancias ilícitas con destino a asentamientos pesqueros de Camerún. Tres personas fueron detenidas durante ese procedimiento.

La agencia también informó sobre la incautación de cargamentos de marihuana enviados desde Tailandia y detectados en puertos de Lagos. Según las autoridades, se trataba de una nueva ruta utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Pero, entre todos estos procedimientos, el caso que más llamó la atención fue el de la mujer de 101 años. Su edad convirtió la historia en un episodio poco habitual dentro de los operativos anunciados por las autoridades nigerianas.

Por ahora, la situación de Ogunmabo queda marcada por la decisión de permitirle enfrentar el proceso en libertad bajo fianza, mientras recibe acompañamiento psicológico. Su caso también deja sobre la mesa las circunstancias económicas que, según su propio testimonio, la llevaron a involucrarse en una actividad ilegal después de perder su negocio en un incendio.

La historia de esta bisabuela de 101 años detenida en Nigeria terminó así convirtiéndose en uno de los casos más llamativos de los recientes operativos antidrogas del país, no solo por la acusación, sino por la avanzada edad de la mujer y la decisión de las autoridades de tener en cuenta esa condición.