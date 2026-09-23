Amparo Grisales se reencontró con su primer esposo y no ocultó su emoción: "¡Qué guapura!"

Durante la emisión del programa Día a Día de Caracol Televisión, del pasado 22 de septiembre de 2026, se realizó un emotivo homenaje a la actriz Amparo Grisales debido a su cumpleaños. En medio del programa, apareció el pintor argentino Germán Tessarolo.

La presencia del pintor tomó por sorpresa a la jurado de Yo me llamo, quien no pudo ocultar su emoción frente a las cámaras, exclamando con cariño: “¡Mi primer marido! Qué guapura de hombre y qué increíble artista”. Reacción acompañada por un abrazo entre los dos.

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Aunque ambos artistas tomaron caminos diferentes, durante el reencuentro dejaron ver el aprecio que todavía existe entre ellos, pese a los años que han pasado desde su separación.

¿Cómo fue el reencuentro de Amparo Grisales con Germán Tessarolo?

La sorpresa que tenían preparada para Amparo no terminaría con la llegada de su primer esposo. Germán, quien también llevó una obra de arte personalizada para la cumpleañera, acompañada de una dedicatoria que resumió el significado del momento.

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“Amparo, celebrar tu vida es celebrar la huella de tu luz”, escribió el artista en la pintura que le entregó durante la transmisión. El detalle logró emocionar a la actriz, quien recordó que todavía conserva varias obras realizadas por su expareja en su hogar.

Durante la conversación, el pintor se refirió a la festejada como una gran mujer, amiga y amor. Sus palabras, junto con la reacción de la actriz, mostraron la cercanía que conservan después de varias décadas desde el final de su matrimonio.

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Este reencuentro recordó una etapa que pocos de los seguidores de la actriz conocen. Ellos se conocieron en Bogotá, época en la que Amparo daba sus primeros pasos frente a las pantallas colombianas y se abría paso en su carrera artística.

¿Cómo fue la historia entre Amparo Grisales y su primer esposo, Germán Tessarolo?

Según lo recordado durante el programa, iniciaron su noviazgo tras conocerse en el apartamento del pintor. 'La Diva' contó que, en aquellos años, utilizaba excusas relacionadas con sus grabaciones para poder encontrarse con Tessarolo a solas.

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Con el paso del tiempo, decidieron casarse por lo civil entre 1971 y 1972 en San Antonio del Táchira, Venezuela. La artista recordó aquella ocasión afirmando que: “Fue la única tristeza, puedo reconocerlo, y el único llanto que le di a mi mamá en su vida”.

Su matrimonio duró cerca de dos años y finalizó cuando cada uno comenzó a tomar nuevas direcciones profesionales. Ella explicó cómo cambió aquella relación con el crecimiento de sus carreras: “Empezamos a crecer, yo empecé a estar en televisión y ya había otros intereses de cada uno”.

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Germán Tessarolo, nacido en Venecia en 1945, explicó que ambos respetaron sus caminos tras separarse: “Era otro tipo de relación, cada uno en su camino y uno no puede frustrar el camino del otro”. El pintor le llevaba once años a Amparo cuando se casaron.

Durante el homenaje, Amparo Grisales no solo recordó y compartió con su primer esposo, sino que también habló de su infancia y juventud en Manizales, recordó su paso por la Selección Caldas de Voleibol, revivió anécdotas de Julio Iglesias y recibió una serenata.

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