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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Participante de ‘Yo Me Llamo’ sorprende al revelar qué hará con su premio millonario

Participante de ‘Yo Me Llamo’ sorprende al revelar qué hará con su premio millonario

El imitador de Beéle sorprendió con su participación en el programa y logró que el jurado le otorgara un reconocimiento económico, pero la decisión que tomó con el premio se llevó toda la atención.

Imitador de Beéle, ganador de 30 millones en Yo Me Llamo, frente a la mesa de jurados en el escenario
El imitador de Beéle en 'Yo me llamo' conquistó al jurado, se llevó un premio de 30 millones de pesos y sorprendió con la decisión sobre qué hará con el dinero
Fotomontaje realizado por La Kalle; Capturas de pantalla 'Yo Me Llamo"
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Durante una de las emisiones del reconocido concurso 'Yo Me Llamo' de Caracol Televisión, el imitador de Beéle logró coronarse como el mejor participante de la noche tras deslumbrar en el escenario interpretando la canción 'Mi refe'.

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Tras finalizar la presentación, el jurado conformado por Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán eligió de forma unánime al imitador para llevarse el premio. Este reconocimiento le otorgó una suma de 30 millones de pesos por su destacado nivel.

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El artista en formación sorprendió a los televidentes al anunciar la decisión que tomó tras bambalinas. El participante confirmó que cumplirá una promesa pactada previamente con los demás competidores del show.

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¿Qué hará con el dinero el imitador de Beéle en 'Yo Me Llamo'?

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El doble del reconocido cantante de música urbana y afrobeats compartió de manera abierta cómo realizará la distribución del dinero recibido. Según los detalles dados, le entregará medio millón de pesos a cada compañero para apoyarlos con los gastos de vestuario e indumentaria que exige el nivel de producción del 'Templo de la Imitación'.

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El imitador indicó que: “Soy una persona muy ahorrativa. Voy a cumplir lo que hablamos con mis compañeros, voy a entregarle medio millón a cada uno. Eso nos sirve para la ropa y demás elementos que necesitamos”.

Más allá de la acción realizada por el imitador, dio relevancia a los gastos que deben asumir gala tras gala. Aunque la producción brinda asesoría de caracterización, mantener atuendos, ensayos constantes y estudio de repertorio implica una inversión económica permanente para cada uno.

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¿Qué dijo el jurado sobre la actuación del imitador de Beéle?

El artista obtuvo varios comentarios positivos por parte del jurado sobre su presentación. Entre los comentarios que recibió el imitador, se destacó el de Amparo Grisales, quien resaltó la evidente evolución del concursante: “Cada vez le encuentran más la identidad y la impronta a tu personaje. Físicamente estás divino, estás muy Beéle”.

Otro de los comentarios fue el del jurado César Escola, quien no tardó en resaltar el vestuario y la naturalidad con la que se desenvolvió el aprendiz, logrando conectar de manera adecuada con el público. Este fue uno de los puntos más destacados de la presentación.

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Por otro lado, Elder Dayán le sugirió mantener la disciplina y evitar que la seguridad alcanzada se transforme en exceso de confianza. El cantante vallenato advirtió que la exigencia continuará elevándose y que los detalles, por más mínimos que sean, definirán la permanencia de cada participante.

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Durante la jornada también se presentaron otros imitadores, los cuales recibieron desde elogios hasta recomendaciones orientadas a mejorar la afinación, el control de la voz y el manejo de aire para evitar caer en parodias durante sus puestas en escena.

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