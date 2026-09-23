Néstor Lorenzo confirma al nuevo capitán de la Selección Colombia, el “heredero de James"

El panorama dentro del camerino de 'la tricolor' atraviesa una importante transición. Con el anuncio oficial del retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia, surgió de inmediato la inquietud en la afición y en los medios deportivos sobre quién tomaría el liderazgo del equipo en el terreno de juego.

El mediocampista cucuteño no solo dejó un vacío en la creación de juego, sino también en el rol de capitán que ejerció durante una etapa trascendental del plantel.

Puedes leer: Revelan quién podría 'remplazar' a James Rodríguez en la Selección Colombia: "Inmediato"



Frente a esta situación, el director técnico argentino Néstor Lorenzo se pronunció públicamente para aclarar las dudas sobre la capitanía del equipo.



Mientras avanza la preparación para los encuentros de la fecha FIFA, el estratega ha venido estructurando un proceso de renovación en el que integró a futbolistas jóvenes que reciben su primer llamado para vestir la camiseta del equipo nacional.

¿Quién es el nuevo capitán de la Selección Colombia nombrado por Néstor Lorenzo?

En la conferencia previa al compromiso internacional frente a la Selección de México, el entrenador Néstor Lorenzo confirmó de manera directa la identidad del jugador que portará el brazalete.

La responsabilidad recaerá sobre el defensor central Dávinson Sánchez, actual integrante del Galatasaray S.K. de Turquía.

Publicidad

Al ser indagado sobre esta designación, el estratega argentino destacó la jerarquía y el carácter que el zaguero ha demostrado a lo largo de su trayectoria en el conjunto cafetero.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Néstor Lorenzo a Deportes RCN, el defensor cuenta con las cualidades necesarias para comandar al grupo en esta etapa.

Publicidad

El técnico expresó puntualmente: “Hoy está Dávinson, que es un jugador que tiene una actitud de líder que siempre lo ha manifestado y creo que la cinta va a ser para él en este partido”.

Con este anuncio, Dávinson Sánchez se posiciona como el referente principal en la zona defensiva y en el liderazgo del grupo, asumiendo la cinta que dejó el número 10 cucuteño.

¿Cuándo juega la Selección Colombia sus próximos partidos amistosos?

La Selección Colombia tiene programada una nutrida agenda de compromisos de preparación en territorio estadounidense y en suelo sudamericano.

Si quieres estar al tanto del calendario completo de 'la tricolor', aquí te detallamos las fechas, horarios y estadios confirmados:

Colombia vs. México: Se disputará el 26 de septiembre de 2026 a las 8:00 p.m. en el M&T Bank Stadium, ubicado en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

Se disputará el 26 de septiembre de 2026 a las 8:00 p.m. en el M&T Bank Stadium, ubicado en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Colombia vs. Paraguay: Se llevará a cabo el 2 de octubre de 2026 a las 7:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Se llevará a cabo el 2 de octubre de 2026 a las 7:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Colombia vs. Perú: Programado para el 6 de octubre de 2026 a las 6:35 p.m. en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos.

Adicionalmente, el calendario del conjunto cafetero contempla dos partidos preparatorios adicionales frente a la Selección de Chile durante el mes de noviembre. El primer choque se jugará en la ciudad de Cali el 13 de noviembre, mientras que el segundo encuentro se disputará en territorio chileno el 17 de noviembre.

Puedes leer: ¿James vs. Cuadrado? Millonarios recibe noticia clave antes del clásico contra Nacional

Publicidad

¿Quiénes integran la lista de convocados de Néstor Lorenzo para los próximos compromisos?

Para encarar estos duelos de preparación, Néstor Lorenzo conformó un grupo heterogéneo que combina nombres de trayectoria internacional y nuevos talentos que buscan consolidarse en la Selección Colombia. Si revisas la nómina de citados, vas a encontrar jugadores pertenecientes a ligas de Europa, América y Asia.

La lista oficial de convocados incluye a los siguientes futbolistas y sus respectivos clubes:

Publicidad

Aldair Quintana – Independiente del Valle (Ecuador)

Álvaro Angulo – Pumas UNAM (México)

Álvaro Montero – Boca Juniors (Argentina)

Camilo Durán – Celtic F.C. (Escocia)

Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama (Brasil)

Daniel Arcila – Club León (México)

Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (Inglaterra)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía)

Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (Canadá)

Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (Grecia)

Jaminton Campaz – Rosario Central (Argentina)

Jhon Arias – Palmeiras (Brasil)

Jhon Lucumí – Juventus F.C. (Italia)

Jhon Solís – Birmingham City F.C. (Inglaterra)

Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (Colombia)

Kevin Andrade – Zenit F.C. (Rusia)

Kevin Castaño – Atlético Mineiro (Brasil)

Kevin Mier – Cruz Azul (México)

Kevin Viveros – Athletico Paranaense (Brasil)

Luis Suárez – Sporting C.P. (Portugal)

Matías Orozco – C.D. Castellón (España)

Óscar Perea – Club América (México)

Richard Ríos – Al-Ittihad Club (Arabia Saudita)

Royer Caicedo – Cercle Brugge (Bélgica)

Samuel Velásquez – Atlético Nacional (Colombia)

Yáser Asprilla – Girona F.C. (España)

Esta convocatoria servirá para poner a prueba el planteamiento táctico de Néstor Lorenzo y evaluar el desempeño de Dávinson Sánchez luciendo la cinta de capitán en el choque ante el conjunto mexicano.

