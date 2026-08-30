Maduro reaparece desde la cárcel en EE. UU. y sorprende con estas nuevas fotos

Nicolás Maduro volvió a aparecer públicamente a través de nuevas fotografías difundidas este domingo en sus redes sociales, mientras permanece detenido en Estados Unidos. Las imágenes muestran al exmandatario venezolano sonriente y haciendo con una de sus manos la conocida señal de la “V”.

Las fotografías están fechadas el 25 de junio de 2026 y fueron publicadas posteriormente en las cuentas asociadas a Maduro. Junto a las imágenes apareció un mensaje dirigido a familiares, seguidores y venezolanos, en el que agradeció las muestras de solidaridad y las oraciones recibidas durante su permanencia en prisión.





¿Qué dijo Maduro en su nuevo mensaje desde prisión?

En el mensaje difundido junto a las fotografías, Maduro hizo énfasis en la fe y aseguró que se mantiene firme junto con su esposa, Cilia Flores. También utilizó referencias religiosas y expresó confianza en el futuro de Venezuela.

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La publicación fue presentada como un mensaje de esperanza para sus familiares y seguidores. Las imágenes muestran a Maduro dentro de lo que sería el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

La aparición llamó la atención debido a que durante los últimos meses se han conocido pocas imágenes del exmandatario dentro de prisión. En esta ocasión, las fotografías permiten observarlo con ropa de prisión, sonriente y realizando la señal de la “V”.

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De acuerdo con los reportes publicados este domingo, las imágenes no fueron tomadas el mismo día en que aparecieron en redes sociales. Los registros señalan que corresponden al 25 de junio, aunque fueron difundidas posteriormente.

El mensaje también tiene un fuerte componente religioso. Maduro hizo referencia a Dios y acompañó sus palabras con un pasaje bíblico, algo que ya ha aparecido en otras comunicaciones atribuidas a sus cuentas durante su permanencia en Estados Unidos.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Su reaparición se produce mientras continúa el proceso judicial que enfrenta en territorio estadounidense. Maduro fue detenido junto con Cilia Flores y ambos permanecen bajo custodia en Nueva York mientras avanzan sus respectivos procesos.

Las nuevas fotografías rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron comentarios entre usuarios que siguen de cerca la situación del exmandatario venezolano. La publicación también volvió a poner la atención sobre las condiciones en las que se encuentra Maduro dentro de la prisión estadounidense.