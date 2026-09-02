Las últimas palabras de la mujer que atacó a dos personas en Nueva York; evidencian alteración

El pasado lunes 31 de agosto, el sector de Times Square, en Nueva York, se convirtió en escenario de una violenta agresión. Pamela Cisneros, una mujer de 49 años residente en Queens, protagonizó un ataque que requirió la intervención del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ante la mirada de muchos testigos.

De acuerdo con los reportes policiales, Cisneros, quien tenía antecedentes de intervenciones policiales relacionados con una enfermedad mental diagnosticada, llevó a cabo el ataque en un lapso de apenas 20 segundos.

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La mujer interceptó inicialmente a un adulto mayor de 68 años cuando salía de una estación del metro. Inmediatamente después, arremetió contra Erin Piacenti, de 32 años y vicepresidenta de Bank of America, quien sufrió una grave herida en el abdomen y murió horas más tarde.



Tras cometer las agresiones, Cisneros se desplazó una manzana y terminó ubicada detrás de una subestación de Policía. Allí, los uniformados que respondieron a las llamadas de emergencia lograron acorralarla, mientras ella continuaba sosteniendo un cuchillo en cada mano.

Las últimas palabras de Pamela Cisneros a la Policía

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Durante la intervención, Pamela Cisneros se negó a acatar las órdenes de los agentes, quienes le pidieron que soltara los cuchillos y se arrojara al suelo.

Ante la insistencia de los uniformados, la mujer pronunció una amenaza antes de abalanzarse contra ellos. Según el reporte, Cisneros dijo: “No voy a soltar nada, prefiero matarlos a los dos. Los mataré”.

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¿Cómo terminó la situación en Times Square?

Ante la negativa de la mujer y la amenaza contra los agentes, los uniformados dispararon en dos ocasiones y lograron neutralizarla. Pamela Cisneros murió después de recibir los disparos de la Policía, según informó la comisionada Jessica Tisch durante una conferencia de prensa posterior al incidente.

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De acuerdo con las autoridades, Cisneros ya había protagonizado incidentes con la Policía en 2018 y 2019, aunque en ninguno de esos casos fue arrestada.

El ataque también provocó el cierre de una de las principales entradas del metro de Times Square y de varias calles mientras avanzaba la investigación. La situación generó una importante aglomeración de peatones y vehículos en una de las zonas más concurridas de Nueva York.

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