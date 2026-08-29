¿Está temblando más de lo normal en todo el mundo? Expertos explican qué está pasando

El pasado 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia, especialmente a la zona del Chocó. El movimiento telúrico se produjo a 103 kilómetros de profundidad y estuvo relacionado con la interacción entre las placas de Nazca y Suramericana.

A este evento se suman otros movimientos significativos, como los registrados en Indonesia el 14 de agosto y en Perú el 20 de agosto, además de un catastrófico doblete sísmico ocurrido en Venezuela el 24 de junio, que dejó más de 6.500 víctimas mortales, principalmente en el estado de La Guaira.

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Estos acontecimientos han llevado a que muchas personas se pregunten por qué estos fenómenos parecen presentarse con mayor frecuencia en diferentes lugares del mundo.



Sin embargo, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la cantidad de terremotos registrados se mantiene dentro de los parámetros habituales. Según los registros históricos, se esperan alrededor de 16 terremotos importantes al año, incluidos aproximadamente 15 de magnitud 7 y uno de magnitud 8.0 o superior.

Además, el USGS ha reportado al menos 11 terremotos de magnitud superior a 7.0 durante 2026, mientras que en todo 2025 se registraron alrededor de 16 eventos que superaron dicha magnitud. En términos generales, cada año pueden registrarse cerca de 20.000 sismos de diferentes magnitudes.

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Esto indica que, pese a la percepción de una mayor actividad sísmica, los movimientos registrados durante 2026 se encuentran dentro de los rangos considerados normales para la actividad sísmica del planeta.

Esta hipótesis coincide con lo señalado por expertos consultados por ‘The Independent’, quienes aseguraron que la actividad registrada se mantiene dentro de los niveles habituales. “No veo nada fuera de lo común. Todo está dentro de las variaciones habituales en la frecuencia de terremotos que observamos”, explicó Zachary Ross, profesor de geofísica del Instituto de Tecnología de California (Caltech).

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¿Cuáles han sido los terremotos más fuertes de 2026?

A la fecha, se han registrado varios terremotos superiores a 7.0 Mw. Aunque estos eventos han generado afectaciones en diferentes regiones, su ocurrencia se mantiene dentro de los parámetros históricos de la actividad sísmica mundial.

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22 de febrero — Malasia: terremoto de magnitud 7.1 Mw. 24 de marzo — Tonga: sismo de magnitud 7.5 Mw registrado a 234 kilómetros de profundidad, una condición que redujo el impacto en superficie debido a la distancia entre el hipocentro y la superficie. 30 de marzo — Vanuatu: terremoto de magnitud 7.3 Mw registrado en el Pacífico Sur. 1 de abril — Indonesia: terremoto de magnitud 7.4 Mw. 20 de abril — Japón: fuerte movimiento telúrico de magnitud 7.4 Mw. 7 de junio — Filipinas: terremoto de magnitud 7.8 Mw frente a la costa de Mindanao. El movimiento generó una alerta de tsunami y provocó importantes afectaciones materiales. 24 de junio — Venezuela: primer evento sísmico de magnitud 7.2 Mw registrado en el país, con epicentro en Yaracuy, cerca de San Felipe. 24 de junio — Venezuela: poco después del primer movimiento se registró un segundo terremoto de magnitud 7.5 Mw. Según los reportes mencionados, este evento, debido a su poca profundidad, tuvo graves consecuencias y dejó miles de víctimas mortales, principalmente en el estado de La Guaira. 17 de julio — México: movimiento telúrico de magnitud 7.3 Mw. 10 de agosto — Colombia: sismo de magnitud 7.4 Mw registrado en el suroccidente del país. El movimiento se produjo a 103 kilómetros de profundidad y estuvo relacionado con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana. 14 de agosto — Indonesia: terremoto de magnitud 7.7 Mw frente a la isla de Flores. El movimiento ocurrió a poca profundidad y provocó afectaciones, deslizamientos de tierra y una alerta temporal de tsunami. 20 de agosto — Perú: terremoto de magnitud 7.2 Mw registrado en la región de Ayacucho, en el sur del país, a una profundidad de 108 kilómetros.

Finalmente, los expertos recalcan la importancia de estar preparados para este tipo de fenómenos naturales. La actividad sísmica registrada en 2026 recuerda que, aunque no es posible predecir cuándo ocurrirá un terremoto, sí está en nuestras manos reducir sus consecuencias mediante normas de construcción estrictas, prevención científica y una sólida preparación institucional.