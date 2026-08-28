Familia colombiana fue detenida por ICE en aeropuerto de Atlanta: tenía asilo en trámite

Una familia colombiana fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en el aeropuerto de Atlanta, cuando se preparaba para viajar a Florida con motivo de un cumpleaños.

Los tres integrantes permanecen retenidos en Georgia mientras avanza el proceso judicial relacionado con su situación migratoria.

Los detenidos fueron identificados como Sofía Pineda Cardona, de 20 años, y sus padres, Nora Elena Cardona Bravo y Leonardo Pineda Hernández, una familia originaria de Armenia, Quindío.

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Actualmente, los tres permanecen en el Stewart Detention Center, en Georgia, a la espera de una decisión de las autoridades sobre su situación.

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El caso ha llamado la atención porque, aunque el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, sostiene que los colombianos ingresaron legalmente a Estados Unidos con visas de turista y posteriormente permanecieron en el país más allá del tiempo autorizado, la defensa asegura que después presentaron una solicitud de asilo ante USCIS, trámite que todavía estaría pendiente.

Además, de acuerdo con la información entregada por la defensa, los integrantes de la familia habían obtenido permisos de trabajo mientras esperaban una respuesta sobre su solicitud.

¿Qué pasó con la familia colombiana en el aeropuerto de Atlanta?

La detención ocurrió el 13 de agosto, cuando la familia se encontraba en el aeropuerto internacional de Atlanta para tomar un vuelo con destino a Fort Lauderdale, Florida.

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Según la información conocida sobre el caso, los colombianos ya habían pasado los controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, y se encontraban en la zona de embarque cuando fueron abordados por las autoridades.

Sofía viajaba acompañada de sus padres y de su novio, Nicholas Kim, quien es ciudadano estadounidense.

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El joven también fue separado del grupo durante el procedimiento. Posteriormente, decidió no continuar con el viaje hacia Florida y permaneció en Atlanta con la intención de conocer qué había ocurrido con Sofía y sus padres.

La situación tomó por sorpresa a los acompañantes, pues el viaje tenía como propósito asistir a una celebración familiar en Florida.

A partir de ese momento, Sofía Pineda, Nora Elena Cardona y Leonardo Pineda quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias.

Familia colombiana fue detenida por ICE en aeropuerto de Atlanta

La defensa asegura que tenían una solicitud de asilo pendiente

Uno de los puntos centrales del caso es precisamente la situación migratoria que tenían los tres colombianos cuando fueron detenidos.

El DHS sostiene que la familia ingresó de manera legal a Estados Unidos utilizando visas de turista, pero permaneció en el territorio después de que terminara el periodo autorizado.

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La defensa presenta otro elemento dentro del caso. Según el abogado que representa a la familia, posteriormente los tres colombianos presentaron una solicitud de asilo ante USCIS y el proceso todavía no había recibido una decisión.

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Durante la espera, además, habrían recibido permisos de trabajo, de acuerdo con la información proporcionada por su representante legal.

Por ahora, el proceso continúa y será la decisión judicial la que determine los siguientes pasos para los integrantes de la familia.

