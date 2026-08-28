Murió el bebé de reconocida influenciadora: “Me vas a doler toda la vida”

Daniela Montilla Ramírez confirmó el fallecimiento de su bebé a través de sus redes sociales, donde compartió un nostálgico video acompañado de un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La influenciadora, quien cuenta con más de 45 mil seguidores en Instagram, decidió hacer pública la difícil noticia con unas palabras dirigidas directamente a su bebé, Matilú.

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“Me vas a doler toda la vida, mi bebé chiquito”, escribió Daniela Montilla al comenzar su mensaje, una frase con la que dejó claro el impacto que tiene para ella la pérdida de su pequeño.

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La noticia tomó protagonismo en redes sociales luego de que la influenciadora publicara el contenido en su cuenta oficial.

Allí, sus seguidores pudieron conocer de primera mano la situación que está enfrentando Daniela y el sentido mensaje que quiso dedicarle a su bebé.

Daniela Montilla confirmó la muerte de su bebé en redes

La influenciadora utilizó Instagram para compartir la noticia y recordar a Matilú a través de diferentes momentos que, según sus propias palabras, permanecerán para siempre en su memoria.

En su publicación, Daniela habló de las sonrisas, las miradas y los pequeños logros de su bebé, recuerdos que ahora asegura llevar consigo.

“Cada sonrisa tuya, cada mirada, cada pequeño logro quedó guardado para siempre en mi corazón”, expresó la creadora de contenido.

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El mensaje no se quedó únicamente en la confirmación del fallecimiento.

Daniela también describió lo que su bebé representó para ella durante el tiempo que pudieron compartir, destacando el vínculo que construyeron como madre e hijo.

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“Fuiste mi alegría más grande, mi abrazo favorito y el amor más puro que he conocido”, escribió.

Con estas palabras, la influenciadora convirtió su publicación en una despedida pública para Matilú, compartiendo con sus seguidores algunos de los sentimientos que atraviesan este momento.

La publicación también estuvo acompañada por una referencia a los recuerdos que conserva de su bebé. Daniela aseguró que aquellos momentos permanecerán presentes pese a que ya no pueda tenerlo físicamente en sus brazos.

“Gracias por regalarme tantos momentos hermosos que hoy se convierten en recuerdos eternos”, manifestó en su mensaje.

Una de las frases que más llamó la atención dentro de la despedida fue aquella en la que Daniela explicó cómo espera mantener presente a su bebé.

“Aunque ya no pueda tenerte en mis brazos, vivirás en cada latido, en cada lágrima y en cada sonrisa que me dejaste”, escribió la influenciadora.

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¿De qué murió el bebé de Daniela Montilla?

Hasta el momento, las causas médicas exactas del fallecimiento del hijo de Daniela Montilla no han sido reveladas públicamente.

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La influenciadora confirmó la muerte de su bebé a través de sus redes sociales, pero en el mensaje con el que se despidió de Matilú no entregó detalles sobre qué provocó su fallecimiento.