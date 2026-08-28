Destapan quién le habría hecho polémica intervención estética de EPA Colombia en la cárcel

Seguramente tú también quedaste con la boca abierta al ver el drástico cambio físico de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia.

Durante su permanencia en un cantón militar en la ciudad de Bogotá, previo a su traslado a la cárcel de Ibagué, la creadora de contenido apareció en redes con una fisonomía completamente diferente, desatando una ola de rumores y críticas sobre cómo y dónde se realizó dichos retoques.

Lejos de tratarse de una intervención planificada en una clínica de prestigio, los pormenores de este procedimiento salieron a la luz en una reveladora entrevista en el programa de radio El Klub de la emisora La Kalle, donde la doctora Karen Quevedo, cirujana y médica estética, desveló la preocupante realidad de lo sucedido dentro del establecimiento militar.



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¿Qué se hizo EPA Colombia en la cara y quién se lo aplicó?

Si viste las imágenes que circularon en redes, te habrás dado cuenta de que el cambio extremo en el rostro de la influenciadora fue producto presuntamente de una aplicación excesiva de ácido hialurónico.

La información provino de primera mano a través de una paciente de la doctora Quevedo que pertenece a la unidad de carabineros encargada de la custodia en el cantón militar.

Esta persona identificó de inmediato los signos físicos de un retoque reciente (inflamación y morados) en el rostro de la reclusa.

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De acuerdo con lo expuesto en la entrevista, "presuntamente ella entró un ácido hialurónico" al cantón de manera irregular.

Lo más alarmante es que el encargado de realizar la inyección del producto no habría sido un cirujano plástico ni un médico estético calificado, sino su propio peluquero durante una de las visitas autorizadas.

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El resultado de esta improvisada sesión de belleza fue un rostro con facciones "masculinizadas" debido a la inyección de una cantidad exagerada de ácido hialurónico en el reborde mandibular y en los labios, alterando sus facciones al punto de que, en palabras de la especialista, "ya no parece ella".

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¿Cuáles son los riesgos de aplicarse ácido hialurónico fuera de un consultorio médico?

La doctora Karen Quevedo calificó la intervención de EPA Colombia como "una tragedia" debido a las nulas condiciones de salubridad en las que se llevó presuntamente a cabo.

Un cantón militar o una celda de reclusión carece por completo de la infraestructura estéril y los equipos necesarios para realizar procedimientos invasivos o mínimamente invasivos.

Realizar este tipo de infiltraciones con personal no médico —como en este caso un peluquero— incrementa exponencialmente tu riesgo de sufrir infecciones severas y deformidades difíciles de corregir.

La experta enfatizó que el uso irresponsable de jeringas en espacios no aptos puede contaminar la zona de inyección, provocando necrosis celular, quistes por mala aplicación y daños irreparables en los tejidos faciales.

Aunque el exceso de ácido hialurónico tiene solución clínica mediante el uso de una enzima llamada hialuronidasa, la cual actúa como un "antídoto" para disolver el producto, el verdadero peligro radica en las secuelas infecciosas inmediatas y el impacto de realizar retoques en la clandestinidad absoluta.

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Escucha la entrevista completa acá: