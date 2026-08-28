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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así se enteró Érika Zapata de los cachos de su primer novio; fue por una mujer

Así se enteró Érika Zapata de los cachos de su primer novio; fue por una mujer

La reconocida presentadora de Noticias Caracol reveló nuevos detalles sobre la difícil experiencia que vivió con su primer novio a los 28 años.

La periodista Érika Zapata con chaqueta de Noticias Caracol sentada al aire libre con un celular
La periodista Érika Zapata relató cómo se enteró de la infidelidad de su primer novio a través de otra mujer
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Érika Zapata compartió detalles inéditos sobre su primera relación, la cual tuvo a la edad de 28 años. Durante su participación en el pódcast ‘Historias con Ritmo’, la comunicadora relató cómo comenzó y terminó este noviazgo, que llegó a su fin después de que descubriera una infidelidad con otra mujer.

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De acuerdo con el testimonio de ella, la relación con su expareja comenzó después de que ambos coincidieran en una rueda de prensa.

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Aunque inicialmente no mostró interés debido a su poca experiencia en relaciones, la insistencia del hombre, quien era Cúcuta, y la presión de su entorno la llevaron a aceptar una relación Sin embargo, desde el comienzo, la periodista identificó comportamientos que le generaron dudas. Entre ellos, mencionó los intentos de su pareja por modificar su forma de vestir, de hablar y varios aspectos esenciales.

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Al punto que calificó estas actitudes como señales de alerta y recordó una de las reflexiones que obtuvo de aquella experiencia: “Cuando a ti te quieren, no te tienen que hacer cambiar”.

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¿Cómo descubrió la infidelidad Érika Zapata?

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Érika Zapata comentó que el noviazgo duró cerca de un mes y medio. Según explicó, después de ahorrar dinero para celebrar el cumpleaños de su pareja y compartir un día con él, comenzó a notar un cambio en su comportamiento.

El hombre empezó a mostrarse distante y aseguraba que se encontraba realizando diferentes cosas en municipios de Antioquia, como Buriticá y Santa Fe de Antioquia, razones por las cuáles no se podían ver.

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La situación llegó a su fin cuando Érika descubrió que su pareja mantenía una relación paralela. La periodista se enteró de la infidelidad por medio de otra mujer, quien ya conocía su trayectoria pública e incluso la identificaba desde hacía varios años. Érika Zapata relató que ambas confrontaron al hombre y descubrieron que él estaba intentando mantener las dos relaciones al mismo tiempo.

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“O sea, él estaba con las dos al mismo tiempo. Ella se enteró de todo y también me conocía. No te voy a decir la profesión, pero ella también me identificaba a mí desde hace muchos años, incluso más tiempo del que lo conocía a él”, detalló.

Por otro lado, recordó lo ocurrido durante la confrontación: “En la confrontación, cuando las dos lo cogemos, él llega y dice que yo lo había convencido de que se quedara conmigo, y no con ella, la señora. Obviamente eran mentiras, como falta de hombre en ese sentido”.

¿Cómo superó Érika Zapata la infidelidad?

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Tras confrontar a su expareja, la periodista contó en el pódcast que la otra mujer decidió perdonar al hombre. En su caso, la ruptura tuvo un fuerte impacto emocional durante los primeros días y llegó a sentir mucha desesperación en relación a los temas amorosos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la periodista logró asimilar lo ocurrido desde una perspectiva diferente y actualmente, recuerda aquel episodio con humor y considera que la experiencia fue importante para su proceso de maduración.

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Tanto es así que comentó que esta situación le dejó aprendizajes relacionados con la importancia de no sufrir por otras personas y de reconocer las señales que pueden indicar que una relación no es saludable.

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