VIDEO| Reykon revela la verdad de su hospitalización; una compleja cirugía

Andrés Felipe Robledo Londoño, conocido artísticamente como Reykon, reapareció en redes sociales para contarle a sus seguidores qué ocurrió durante los días en los que estuvo hospitalizado. El cantante paisa confirmó que fue sometido a una cirugía de columna y explicó cómo avanza su recuperación.

El artista había encendido las alarmas luego de publicar imágenes desde una camilla de hospital. En ese momento, mientras permanecía bajo observación médica, escribió: “Estoy pasando por unos momentos no muy buenos”, una frase que generó dudas entre quienes siguen de cerca su carrera.

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Ante las preguntas de sus seguidores, Reykon decidió explicar personalmente lo ocurrido mediante un video que encontrarás al final de la nota. Allí comenzó agradeciendo a todas las personas que estuvieron pendientes de su salud y que lo incluyeron en sus oraciones.



“Cirugía en la columna. Eso es lo que tenía para todos los que se preguntaban qué fue lo que pasó, para los que me metieron en sus oraciones. Gracias”., expresó el cantante al revelar el motivo de su hospitalización.

¿Cómo fue la cirugía de columna a la que se sometió Reykon?

Durante la grabación, el artista habló con total franqueza sobre el temor que sintió antes de someterse al procedimiento. La idea de una intervención en esa zona de su cuerpo le produjo un fuerte susto, algo que reconoció sin rodeos frente a sus seguidores.

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“No voy a negar que qué hij0 de pu#@ sust0 me dio. O sea, a la columna uno le dicen cirugía de columna y usted sabe qué se le viene a la mente”, comentó Reykon sobre los momentos previos a la operación.

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Sin embargo, también explicó que el proceso no resultó tan complicado como inicialmente pudo imaginar. “La verdad fue algo un poquitico; no estuvo como tan fácil, no estuvo como tan difícil. Todo gracias a mí; Dios salió muy bien”. aseguró.

En el video, el reguetonero ya aparece de pie y con una actitud optimista. Además, mostró una pequeña herida ubicada en la parte baja de su espalda, mientras transmitía tranquilidad sobre el estado en el que se encuentra actualmente.

Reykon también aclaró que la cirugía no fue algo que hubiera decidido realizar simplemente porque quisiera hacerlo. Según explicó, se trataba de un procedimiento necesario y uno de sus principales objetivos ahora es recuperarse completamente para regresar a sus actividades.

“O sea, no fue como que yo decidí operarme o no tenía que operar, pero una de de las motivaciones era ponerme a tope, pasármelo para todos ustedes”, manifestó.

El cantante de música urbana Reykon encendió las alarmas de sus seguidores tras publicar un video desde una camilla de hospital. Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cuándo volverá Reykon a los escenarios?

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Con la recuperación en marcha, Reykon aseguró que está listo para volver al trabajo y continuar compartiendo con su público. “Entonces aquí nuevamente de pie contándoles lo que pasó. Listo para trabajar, para comernos el mundo entero”, afirmó.

El cantante tiene previstos sus conciertos del 6 y 7 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira “No se te olvidó Tour”. La presentación del 7 de noviembre agotó todas las entradas en menos de nueve horas, lo que llevó a habilitar una segunda fecha.

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Además, el artista recordó su reciente participación como voluntario para ayudar a damnificados por los sismos en Colombia. En ese momento había expresado: “Con el favor de Dios me recupero y me voy nuevamente pa' donde ustedes necesiten de mi ayuda”.

Ahora, desde su recuperación, Reykon mantiene el contacto con sus seguidores y les aseguró que continuará contando cómo avanza su proceso: “Ya saben, por acá les voy a ir contando y nada, todo esto continúa. Seguimos por acá en el camino de la vida hermosa. Los quiero muchísimo. La rebuena. Cuídense mucho”.