¿A Karol G no le funcionarán las relaciones amorosas? Fuerte revelación de Ayda Valencia

En una emisión del programa radial El Klub de La Kalle, la médium y conferencista colombiana Ayda Valencia abordó diversas especulaciones del entretenimiento y las redes sociales relacionadas con personalidades de la música y la farándula.

Durante la mesa de trabajo, los locutores cuestionaron a la mística sobre los constantes comentarios alrededor de la cantante paisa Karol G, conocida popularmente como 'La Bichota', respecto a si sus relaciones amorosas suelen finalizar con ruptura o desamor por causa de trabajos de brujería.

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Frente a estas inquietudes, la especialista en temas paranormales ofreció una explicación detallada en la que distinguió las influencias energéticas externas de las cargas familiares que acompañan a la artista.

Según declaró Valencia en la transmisión radial, el caso de la intérprete urbana involucra factores de diversa índole que condicionan su entorno afectivo.

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¿Qué dijo Ayda Valencia sobre Karol G y la brujería en sus relaciones amorosas?

En la cabina de El Klub de La Kalle, los presentadores indicaron que en plataformas digitales existen teorías sobre si Karol G tendría algún bloqueo espiritual o si le habrían hecho brujería para impedir que sus compromisos sentimentales prosperen a largo plazo.

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Ante esta consulta, Ayda Valencia confirmó que ha detectado la presencia de trabajos de brujería dirigidos a la artista.

No obstante, la mística enfatizó que la brujería no es el único ni el principal elemento que explica las dificultades amorosas de la cantante.

Valencia aclaró que la existencia de este tipo de intenciones negativas se ve potenciada por una condición previa que hace a la artista más vulnerable a estas energías.

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¿Qué es el karma generacional de padre y cómo afecta a Karol G?

De acuerdo con lo expuesto por Ayda Valencia en El Klub de La Kalle, Karol G arrastra un karma generacional de padre de gran magnitud.

La terapeuta alternativa puntualizó que este karma se manifiesta a nivel emocional a través de un historial de relaciones familiares disfuncionales heredadas de su linaje paterno.

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Valencia explicó que, en el ámbito de las constelaciones familiares y el trabajo energético, el karma generacional consiste en la repetición o transmisión de patrones, conflictos y dificultades que no fueron resueltos por los antecesores.

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En el caso específico de Karol G, la médium señaló que este trasfondo familiar deja el terreno espiritual "supercultivadito", lo que facilita que los trabajos de brujería u otras interferencias externas surtan efecto en su vida afectiva.

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Durante la conversación radial, la experta detalló que los karmas generacionales no son castigos impuestos, sino patrones que se heredan dentro de los sistemas familiares en aspectos como enfermedades, violencia o rupturas sentimentales continuas entre las distintas generaciones.

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Valencia aclaró que el karma generacional se puede cortar mediante procesos como las constelaciones familiares y la toma de responsabilidad sobre las propias decisiones, evitando culpar únicamente a los antepasados.

En su intervención sobre la cantante urbana, Ayda Valencia resumió que Karol G combina ambos factores en su vida sentimental: por un lado, una carga generacional paterna significativa en el área emocional y, por otro, la presencia de trabajos de brujería.

La mística concluyó el tema mencionando de forma risueña los logros profesionales y colaboraciones internacionales de la artista como contraparte a estas dinámicas energéticas.

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Mira la entrevista completa: