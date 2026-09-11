Karol G lidera a las mujeres en los Premios Billboard 2026: conoce la lista completa

Karol G se posiciona como la mujer más nominada de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 con nueve menciones. La artista paisa encabeza además la representación colombiana, que reúne a 14 artistas en esta edición de la ceremonia.
La cantante aparece en algunas de las categorías más importantes de la gala, entre ellas Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Artista Latin Rhythm del Año, Solista. Su presencia también alcanza categorías de canciones y álbumes.
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Uno de los reconocimientos que más llama la atención corresponde a “Coleccionando Heridas”, canción que interpreta junto a Marco Antonio Solís. El tema aparece entre los nominados a Canción del Año, Latin Airplay, y Canción Latin Pop del Año.
Además, la reconocida 'Bichota' compite por Álbum Top Latin Pop del Año con No Me Arrepiento de Sentir Tanto. De esta manera, sus nueve candidaturas abarcan diferentes espacios de la industria musical y varias de las listas de Billboard.
¿Cuántas nominaciones tiene Karol G y cuáles son?
La cantante suma nueve postulaciones en categorías generales, de canciones, álbumes y género. La lista reúne reconocimientos relacionados con su desempeño en las listas y con la recepción de sus producciones musicales.
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Estas son las nueve nominaciones de la artista paisa:
- Artista del Año: Karol G compite en la categoría principal de la ceremonia.
- Gira del Año: aparece entre las candidatas por su recorrido de conciertos.
- Global 200 Artista Latino del Año: compite junto a otros referentes de la música latina.
- Artista Latin Rhythm del Año, Solista: participa por su presencia en la música urbana.
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina: hace parte de las cinco candidatas de esta categoría.
- Artista Top Latin Albums del Año, Femenina: figura entre las principales artistas femeninas de álbumes.
- Canción del Año, Latin Airplay: está nominada con Marco Antonio Solís por “Coleccionando Heridas”.
- Canción Latin Pop del Año: vuelve a competir con “Coleccionando Heridas”.
- Álbum Top Latin Pop del Año: participa con No Me Arrepiento de Sentir Tanto.
Detrás de la artista aparecen otros colombianos con una importante presencia en la lista. Shakira y Beéle acumulan cinco nominaciones cada uno, mientras que Kali Uchis y W Sound reciben tres menciones.
Kapo suma dos candidaturas y también aparecen Maluma, Feid, Carlos Vives, Fonseca y Grupo Niche, cada uno con una nominación. La representación colombiana reúne así propuestas de género urbano, el pop, la salsa y otros sonidos de la música latina.
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Shakira compite en 'Gira del Año' por su 'Las mujeres ya no lloran World Tour' y también aparece junto a Beéle en Canción Latin Pop del Año con 'ALGO TÚ'. Beéle, por su parte, llega a la categoría de Top Latin Album del Año con Borondo.
En esa categoría, el cantante barranquillero se enfrenta a 'Mija no te asustes', de Clave Especial; Por Si Mañana No Estoy, de Omar Courtz; 'Dinastía', de Peso Pluma y Tito Double P, y 'LUX', de Rosalía.
Como señala la cobertura periodística sobre el evento, “la cantante paisa acumula nueve nominaciones, la cifra más alta entre los artistas colombianos”. Convirtiendo a Karol G en una de las principales protagonistas de la lista.
¿Cuándo serán los Premios Billboard de la Música Latina 2026?
La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se realizará en vivo el 22 de octubre de 2026 desde el James L. Knight Center de Miami. El evento comenzará a las 7:00 p. m., hora de Colombia.
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La transmisión estará disponible por Telemundo, Peacock y Universo. Las nominaciones corresponden al desempeño registrado en las listas semanales de Billboard entre el 13 de septiembre de 2025 y el 5 de septiembre de 2026.
Para establecer los nominados se tienen en cuenta métricas de ventas, reproducciones radiales, streaming y giras, de acuerdo con los datos de Luminate. En el balance general, Peso Pluma encabeza las candidaturas con 17 menciones.
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El mexicano es seguido por Tito Double P, con 15 nominaciones, y Fuerza Regida, con 12. Prince Royce suma ocho menciones y Bad Bunny aparece con siete candidaturas en esta edición de los premios.
Lista completa de nominados a los Premios Billboard 2026
Categorías Generales
Artista del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- El De Las R's
- Emmanuel Cortes
- Gael Valenzuela
- Herencia de Grandes
- Omar Courtz
Gira del Año
- Bad Bunny
- Karol G
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Shakira
Artista Crossover del Año
- Bruno Mars
- Burna Boy
- DJ Snake
- Shenseea
- Steve Aoki
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Fuerza Regida
- Karol G
- Shakira
Categorías de Canciones
Global 200 Canción Latina del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA y Yung Beef — “Cuando No Era Cantante Remix”
- Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”
- Peso Pluma y Tito Double P — “daño”
- Rosalía y Yahritza y Su Esencia — “La Perla”
- W Sound, Beéle y Ovy On The Drums — “La Plena”
“Hot Latin Song” Canción del Año
- Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”
- Herencia de Grandes — “Ya Borracho”
- Los Dos De Tamaulipas — “Ayúdame”
- Peso Pluma y Tito Double P — “daño”
- Peso Pluma y Tito Double P — “dopamina”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA y Yung Beef — “Cuando No Era Cantante Remix”
- Peso Pluma y Tito Double P — “7-3”
- Peso Pluma y Tito Double P — “daño”
- Peso Pluma y Tito Double P — “dopamina”
- Peso Pluma, Tito Double P y LENCHO — “chiclona”
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Omar Courtz
- Peso Pluma
- Tito Double P
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
- Kali Uchis
- Karol G
- RaiNao
- Rosalía
- Shakira
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Hermanos Espinoza
- Los Dos De Tamaulipas
Canción del Año, Latin Airplay
- Bizarrap y Daddy Yankee — “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
- Karol G y Marco Antonio Solís — “Coleccionando Heridas”
- Prince Royce — “I Want It That Way”
- Romeo Santos y Prince Royce — “Dardos”
- Romeo Santos y Prince Royce — “Lokita Por Mí”
Canción del Año, Streaming
- Emmanuel Cortes — “Amor”
- Fuerza Regida — “ANSIEDAD”
- Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”
- Los Dos De Tamaulipas — “Ayúdame”
- Peso Pluma y Tito Double P — “daño”
Categorías de Álbumes
Top Latin Album del Año
- Beéle — BORONDO
- Clave Especial — MIJA NO TE ASUSTES
- Omar Courtz — Por Si Mañana No Estoy
- Peso Pluma y Tito Double P — DINASTÍA
- Rosalía — LUX
Artista Top Latin Albums del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Artista Top Latin Albums del Año, Femenina
- Becky G
- Kali Uchis
- Karol G
- Rosalía
- Young Miko
Artista Top Latin Albums del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Los Dos De Tamaulipas
- Categoría Latin Pop
Artista Latin Pop del Año, Solista
- Danny Ocean
- Kali Uchis
- Kapo
- Rosalía
- Shakira
Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo
- Maná
- Matisse
- Morat
- Rawayana
- Reik
Canción Latin Pop del Año
- Alejandro Sanz y Carín León — “El Vino de Tu Boca”
- Karol G y Marco Antonio Solís — “Coleccionando Heridas”
- Maluma — “BRONCEADOR”
- Rauw Alejandro — “Besito en La Frente”
- Shakira y Beéle — “ALGO TÚ”
Álbum Top Latin Pop del Año
- Becky G — Baraja Bendita
- Fred again.. y Latin Mafia — 9 months & 50 hours
- Karol G — No Me Arrepiento de Sentir Tanto
- Kevin Kaarl — Hasta el Fin Del Mundo
- Rosalía — LUX
Categoría Tropical
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Artista Tropical del Año, Solista
- Carlos Vives
- Jerry Rivera
- Marc Anthony
- Prince Royce
- Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy y Alexandra
Canción Tropical del Año
- Daddy Yankee — “Sonríele”
- Marc Anthony y Wisin — “Que Me Quiera Má”
- Prince Royce — “I Want It That Way”
- Romeo Santos y Prince Royce — “Dardos”
- Romeo Santos y Prince Royce — “Lokita Por Mí”
Álbum Top Tropical del Año
- Dalvin La Melodía — La Bachata Volvió
- Fonseca — Antes Que El Tiempo Se Vaya
- LA LOM — Live at Thalia Home
- Romeo Santos y Prince Royce — Better Late Than Never
- Victor Manuelle — La Parranda Es Mía
Categoría Regional Mexicano
- Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Dareyes de La Sierra
- Junior H
- Neton Vega
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Los Dos De Tamaulipas
Canción Regional Mexicana del Año
- Emmanuel Cortes — “Amor”
- Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”
- Herencia de Grandes — “Ya Borracho”
- Peso Pluma y Tito Double P — “daño”
- Xavi y Grupo Frontera — “No Capea”
Álbum Top Regional Mexicano del Año
- Clave Especial — MIJA NO TE ASUSTES
- Dareyes de La Sierra — Redención
- Junior H y Gael Valenzuela — DEPR
- Oscar Maydon — Rico o Muerto
- Peso Pluma y Tito Double P — DINASTÍA
Categoría Latin Rhythm
Artista Latin Rhythm del Año, Solista
- Bad Bunny
- Karol G
- Omar Courtz
- Ozuna
- Rauw Alejandro
Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo
- Baby Rasta y Gringo
- Gente de Zona
- Jowell y Randy
- W Sound (Westcol/Ovy On The Drums)
- Wisin & Yandel
Canción Latin Rhythm del Año
- Bizarrap y Daddy Yankee — “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
- Feid — “Se Lo Juro Mor”
- J Balvin y Jay Wheeler — “Si Te Vas”
- Ryan Castro, Kapo y Gangsta — “LA VILLA”
- W Sound, Myke Towers y Ovy On The Drums — “5 Estrellas”
Álbum Top Latin Rhythm del Año
- Beéle — BORONDO
- Jay Wheeler — La Voz Favorita
- Omar Courtz — Por Si Mañana No Estoy
- Rauw Alejandro — Cosa Nuestra: Capítulo 0
- Victor Mendivil — Tutankamon
Categorías de Industria
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Compositor del Año
- Armenta
- Bad Bunny
- MAG
- Peso Pluma
- Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres
Productor del Año
- Ernesto “Neto” Fernández
- Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes
- MAG
- Peso Pluma
- Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres