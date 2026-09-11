Karol G lidera a las mujeres en los Premios Billboard 2026: conoce la lista completa

Karol G se posiciona como la mujer más nominada de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 con nueve menciones. La artista paisa encabeza además la representación colombiana, que reúne a 14 artistas en esta edición de la ceremonia.

La cantante aparece en algunas de las categorías más importantes de la gala, entre ellas Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Artista Latin Rhythm del Año, Solista. Su presencia también alcanza categorías de canciones y álbumes.

Puedes leer: STILL de Karol G y Bruno Mars: letra completa, traducción y significado de la canción



Uno de los reconocimientos que más llama la atención corresponde a “Coleccionando Heridas”, canción que interpreta junto a Marco Antonio Solís. El tema aparece entre los nominados a Canción del Año, Latin Airplay, y Canción Latin Pop del Año.



Además, la reconocida 'Bichota' compite por Álbum Top Latin Pop del Año con No Me Arrepiento de Sentir Tanto. De esta manera, sus nueve candidaturas abarcan diferentes espacios de la industria musical y varias de las listas de Billboard.

¿Cuántas nominaciones tiene Karol G y cuáles son?

La cantante suma nueve postulaciones en categorías generales, de canciones, álbumes y género. La lista reúne reconocimientos relacionados con su desempeño en las listas y con la recepción de sus producciones musicales.

Publicidad

Estas son las nueve nominaciones de la artista paisa:



Artista del Año: Karol G compite en la categoría principal de la ceremonia.

Karol G compite en la categoría principal de la ceremonia. Gira del Año: aparece entre las candidatas por su recorrido de conciertos.

aparece entre las candidatas por su recorrido de conciertos. Global 200 Artista Latino del Año: compite junto a otros referentes de la música latina.

compite junto a otros referentes de la música latina. Artista Latin Rhythm del Año, Solista: participa por su presencia en la música urbana.

participa por su presencia en la música urbana. “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina: hace parte de las cinco candidatas de esta categoría.

hace parte de las cinco candidatas de esta categoría. Artista Top Latin Albums del Año, Femenina: figura entre las principales artistas femeninas de álbumes.

figura entre las principales artistas femeninas de álbumes. Canción del Año, Latin Airplay: está nominada con Marco Antonio Solís por “Coleccionando Heridas”.

está nominada con Marco Antonio Solís por “Coleccionando Heridas”. Canción Latin Pop del Año: vuelve a competir con “Coleccionando Heridas”.

vuelve a competir con “Coleccionando Heridas”. Álbum Top Latin Pop del Año: participa con No Me Arrepiento de Sentir Tanto.

Detrás de la artista aparecen otros colombianos con una importante presencia en la lista. Shakira y Beéle acumulan cinco nominaciones cada uno, mientras que Kali Uchis y W Sound reciben tres menciones.

Kapo suma dos candidaturas y también aparecen Maluma, Feid, Carlos Vives, Fonseca y Grupo Niche, cada uno con una nominación. La representación colombiana reúne así propuestas de género urbano, el pop, la salsa y otros sonidos de la música latina.

Publicidad

Puedes leer: Afro Rosa’, de Kapo, conquista Colombia y llega a lo más alto de los listado

Shakira compite en 'Gira del Año' por su 'Las mujeres ya no lloran World Tour' y también aparece junto a Beéle en Canción Latin Pop del Año con 'ALGO TÚ'. Beéle, por su parte, llega a la categoría de Top Latin Album del Año con Borondo.

En esa categoría, el cantante barranquillero se enfrenta a 'Mija no te asustes', de Clave Especial; Por Si Mañana No Estoy, de Omar Courtz; 'Dinastía', de Peso Pluma y Tito Double P, y 'LUX', de Rosalía.

Como señala la cobertura periodística sobre el evento, “la cantante paisa acumula nueve nominaciones, la cifra más alta entre los artistas colombianos”. Convirtiendo a Karol G en una de las principales protagonistas de la lista.

¿Cuándo serán los Premios Billboard de la Música Latina 2026?

La ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se realizará en vivo el 22 de octubre de 2026 desde el James L. Knight Center de Miami. El evento comenzará a las 7:00 p. m., hora de Colombia.

Publicidad

La transmisión estará disponible por Telemundo, Peacock y Universo. Las nominaciones corresponden al desempeño registrado en las listas semanales de Billboard entre el 13 de septiembre de 2025 y el 5 de septiembre de 2026.

Para establecer los nominados se tienen en cuenta métricas de ventas, reproducciones radiales, streaming y giras, de acuerdo con los datos de Luminate. En el balance general, Peso Pluma encabeza las candidaturas con 17 menciones.

Publicidad

El mexicano es seguido por Tito Double P, con 15 nominaciones, y Fuerza Regida, con 12. Prince Royce suma ocho menciones y Bad Bunny aparece con siete candidaturas en esta edición de los premios.

Lista completa de nominados a los Premios Billboard 2026

Categorías Generales

Artista del Año



Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Peso Pluma

Tito Double P

Artista del Año, Debut



El De Las R's

Emmanuel Cortes

Gael Valenzuela

Herencia de Grandes

Omar Courtz

Gira del Año



Bad Bunny

Karol G

Pitbull

Ricardo Arjona

Shakira

Artista Crossover del Año



Bruno Mars

Burna Boy

DJ Snake

Shenseea

Steve Aoki

Global 200 Artista Latino del Año



Bad Bunny

Beéle

Fuerza Regida

Karol G

Shakira

Categorías de Canciones

Global 200 Canción Latina del Año



El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA y Yung Beef — “Cuando No Era Cantante Remix”

Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”

Peso Pluma y Tito Double P — “daño”

Rosalía y Yahritza y Su Esencia — “La Perla”

W Sound, Beéle y Ovy On The Drums — “La Plena”

“Hot Latin Song” Canción del Año



Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”

Herencia de Grandes — “Ya Borracho”

Los Dos De Tamaulipas — “Ayúdame”

Peso Pluma y Tito Double P — “daño”

Peso Pluma y Tito Double P — “dopamina”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año



El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA y Yung Beef — “Cuando No Era Cantante Remix”

Peso Pluma y Tito Double P — “7-3”

Peso Pluma y Tito Double P — “daño”

Peso Pluma y Tito Double P — “dopamina”

Peso Pluma, Tito Double P y LENCHO — “chiclona”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino



Bad Bunny

Junior H

Omar Courtz

Peso Pluma

Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina



Kali Uchis

Karol G

RaiNao

Rosalía

Shakira

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo



Fuerza Regida

Grupo Frontera

Herencia de Grandes

Hermanos Espinoza

Los Dos De Tamaulipas

Canción del Año, Latin Airplay



Bizarrap y Daddy Yankee — “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”

Karol G y Marco Antonio Solís — “Coleccionando Heridas”

Prince Royce — “I Want It That Way”

Romeo Santos y Prince Royce — “Dardos”

Romeo Santos y Prince Royce — “Lokita Por Mí”

Canción del Año, Streaming



Emmanuel Cortes — “Amor”

Fuerza Regida — “ANSIEDAD”

Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”

Los Dos De Tamaulipas — “Ayúdame”

Peso Pluma y Tito Double P — “daño”

Categorías de Álbumes

Top Latin Album del Año



Beéle — BORONDO

Clave Especial — MIJA NO TE ASUSTES

Omar Courtz — Por Si Mañana No Estoy

Peso Pluma y Tito Double P — DINASTÍA

Rosalía — LUX

Artista Top Latin Albums del Año, Masculino



Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Artista Top Latin Albums del Año, Femenina



Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Young Miko

Artista Top Latin Albums del Año, Dúo o Grupo



Aventura

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Los Dos De Tamaulipas

Categoría Latin Pop

Artista Latin Pop del Año, Solista



Danny Ocean

Kali Uchis

Kapo

Rosalía

Shakira

Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo



Maná

Matisse

Morat

Rawayana

Reik

Canción Latin Pop del Año



Alejandro Sanz y Carín León — “El Vino de Tu Boca”

Karol G y Marco Antonio Solís — “Coleccionando Heridas”

Maluma — “BRONCEADOR”

Rauw Alejandro — “Besito en La Frente”

Shakira y Beéle — “ALGO TÚ”

Álbum Top Latin Pop del Año



Becky G — Baraja Bendita

Fred again.. y Latin Mafia — 9 months & 50 hours

Karol G — No Me Arrepiento de Sentir Tanto

Kevin Kaarl — Hasta el Fin Del Mundo

Rosalía — LUX

Categoría Tropical

Publicidad

Artista Tropical del Año, Solista



Carlos Vives

Jerry Rivera

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo



Aventura

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy y Alexandra

Canción Tropical del Año



Daddy Yankee — “Sonríele”

Marc Anthony y Wisin — “Que Me Quiera Má”

Prince Royce — “I Want It That Way”

Romeo Santos y Prince Royce — “Dardos”

Romeo Santos y Prince Royce — “Lokita Por Mí”

Álbum Top Tropical del Año



Dalvin La Melodía — La Bachata Volvió

Fonseca — Antes Que El Tiempo Se Vaya

LA LOM — Live at Thalia Home

Romeo Santos y Prince Royce — Better Late Than Never

Victor Manuelle — La Parranda Es Mía

Categoría Regional Mexicano

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Dareyes de La Sierra

Junior H

Neton Vega

Peso Pluma

Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo



Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Herencia de Grandes

Los Dos De Tamaulipas

Canción Regional Mexicana del Año



Emmanuel Cortes — “Amor”

Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”

Herencia de Grandes — “Ya Borracho”

Peso Pluma y Tito Double P — “daño”

Xavi y Grupo Frontera — “No Capea”

Álbum Top Regional Mexicano del Año



Clave Especial — MIJA NO TE ASUSTES

Dareyes de La Sierra — Redención

Junior H y Gael Valenzuela — DEPR

Oscar Maydon — Rico o Muerto

Peso Pluma y Tito Double P — DINASTÍA

Categoría Latin Rhythm

Artista Latin Rhythm del Año, Solista



Bad Bunny

Karol G

Omar Courtz

Ozuna

Rauw Alejandro

Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo



Baby Rasta y Gringo

Gente de Zona

Jowell y Randy

W Sound (Westcol/Ovy On The Drums)

Wisin & Yandel

Canción Latin Rhythm del Año



Bizarrap y Daddy Yankee — “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”

Feid — “Se Lo Juro Mor”

J Balvin y Jay Wheeler — “Si Te Vas”

Ryan Castro, Kapo y Gangsta — “LA VILLA”

W Sound, Myke Towers y Ovy On The Drums — “5 Estrellas”

Álbum Top Latin Rhythm del Año



Beéle — BORONDO

Jay Wheeler — La Voz Favorita

Omar Courtz — Por Si Mañana No Estoy

Rauw Alejandro — Cosa Nuestra: Capítulo 0

Victor Mendivil — Tutankamon

Categorías de Industria

Publicidad

Compositor del Año



Armenta

Bad Bunny

MAG

Peso Pluma

Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

Productor del Año

