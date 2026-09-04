‘BbY WOW’: la canción de Karol G que terminó robándose el show de su nuevo álbum

‘BbY WOW’ empezó a hacerse un lugar entre las canciones más llamativas de ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’, el nuevo álbum de Karol G.

La colaboración con los españoles Judeline y Rusowsky no era, por sus nombres, la combinación que más fácilmente podía anticiparse, pero terminó convirtiéndose en una de las grandes sorpresas del disco.

La canción tiene una particularidad desde su origen: pone en el mismo espacio musical a Karol G con dos artistas que representan una generación diferente de la escena española.



Judeline se ha destacado dentro del pop alternativo, mientras Rusowsky ha construido una propuesta experimental que pasa por sonidos como el bedroom pop, la electrónica y el hip-hop.

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En lugar de intentar que todos suenen igual, ‘BbY WOW’ aprovecha precisamente esas diferencias. La producción de Tainy ayuda a unir las distintas identidades y construye una canción que se mueve entre el pop alternativo, el dancehall y la música urbana.

El resultado terminó llamando la atención de quienes escucharon el álbum y, poco a poco, la canción comenzó a ganar protagonismo entre los seguidores de la artista colombiana.

Uno de los detalles que más conversación generó alrededor de ‘BbY WOW’ está en su base musical.

Para algunos oyentes, el sonido de la canción tenía algo familiar.

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Esa sensación llevó a varios seguidores a buscar de dónde provenía la referencia hasta llegar al Coolie Dance Riddim, una base creada en Jamaica en 2003 y utilizada durante más de dos décadas por artistas de diferentes generaciones.

La referencia terminó siendo uno de los ingredientes que más curiosidad despertó alrededor de la producción.

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Así, una base con un recorrido propio dentro de la música urbana apareció integrada en una canción nueva de Karol G, Judeline y Rusowsky.

Los fans convirtieron la canción en una de las favoritas

El crecimiento de ‘BbY WOW’ tuvo otro elemento clave: la reacción de los propios seguidores.

La canción comenzó a aparecer entre las favoritas de quienes escucharon ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’.

Los fans compartieron fragmentos, hablaron sobre su sonido y llevaron la colaboración a diferentes conversaciones en redes sociales.

Ese movimiento fue importante porque permitió que la canción creciera de manera orgánica. Más personas comenzaron a preguntarse quiénes eran Judeline y Rusowsky, mientras otros intentaban identificar las referencias musicales presentes en la producción.

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En ese proceso, ‘BbY WOW’ dejó de ser simplemente otra canción dentro del álbum y comenzó a tener una conversación propia.

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El número uno que cambió la historia de ‘BbY WOW’

La sorpresa terminó acompañada por un dato que puso a la canción todavía más arriba: ‘BbY WOW’ llegó al número uno de Billboard Hot Latin Songs.

Para Karol G, este resultado representó su undécimo número uno en este listado. Para Judeline y Rusowsky significó, además, su primer número uno en Billboard.

El logro convirtió a la colaboración en uno de los grandes momentos de ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’.

Con su llegada al primer lugar de Billboard Hot Latin Songs, ‘BbY WOW’ consiguió un lugar destacado dentro de la nueva etapa musical de Karol G.

La canción reúne a una artista colombiana de enorme reconocimiento con dos nombres de la escena alternativa española y suma la producción de Tainy para construir un encuentro de sonidos poco convencional.

La canción que podía parecer una de las apuestas menos evidentes del álbum terminó convirtiéndose en una de sus grandes protagonistas.