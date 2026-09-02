Canción de Arelys Henao que destapa la muerte de un niño; la grabó en estudio del 'Chente'

Si alguna vez has escuchado "Se fue mi ángel", interpretada por la reconocida cantautora antioqueña Arelys Henao, seguro has sentido un nudo en la garganta.

Esta pieza no es una simple creación comercial para vender discos; es una desgarradora obra escrita de puño y letra de la propia artista, nacida directamente de un dolor verdadero.

Puedes leer: Arelys Henao revela el duro momento que vivió tras su diagnóstico de cáncer: “Sin un futuro”



Arelys Henao, con una impecable trayectoria de 30 años y consolidada como la reina de la música popular, compuso esta melodía como un canal de catarsis.



Pero, ¿qué hay exactamente detrás de estos versos tan profundos? Si te interesa conocer la verdad detrás de esta producción, aquí te contamos todos los detalles de este himno de duelo que hoy ayuda a sanar a miles de almas heridas.

¿Cuál es la historia real detrás de la canción "Se fue mi ángel" de Arelys Henao?

La inspiración de este tema no proviene de la ficción, sino del desgarrador testimonio de una madre que es amiga muy cercana de la cantante. Esta mujer sufrió la pérdida prematura de su pequeño hijo de tan solo 7 años.

Publicidad

Conmovida por este dolor inmenso, la artista decidió visibilizar el vacío emocional que dejan estas partidas prematuras en miles de familias.

El retrato de esta pérdida comienza con una crudeza absoluta en la letra: "en la mesa hay un lugar vacío y en tu cuarto ya no está tu risa ángel mío".

Publicidad

Esta frase describe a la perfección la primera etapa de duelo, donde los espacios físicos de la casa se transforman en recordatorios constantes de la ausencia, alterando por completo la estructura diaria de una madre que ahora debe afrontar el silencio en lugar de la alegría.

La canción también profundiza en el vínculo de la maternidad al recordar el origen de esa vida con la metáfora: ¿cómo olvidar el día en el que naciste hijo mío si hasta la tierra tembló y te recibió con un suspiro".

De esta manera, se explica que la llegada del niño fue un evento sumamente trascendental, haciendo que su partida sea igual de devastadora.

A medida que avanza la canción, Arelys Henao captura la angustia del tiempo que se acaba: "se fue mi ángel sin cesar" dice el reloj que contaba los minutos allá en tu habitación".

Esto describe el sufrimiento de contemplar cómo la vida se escapa minuto a minuto sin poder detener el reloj. El momento más desesperado llega con la línea:

"y ahora que ya no estás daría hasta mi vida por volverte a abrazar esta casa está vacía porque falta tu alegría que nos daba felicidad". Esto resume el anhelo de cualquier madre de intercambiar su propia existencia por volver a abrazar a su hijo.

Publicidad

Puedes leer: Arelys Henao revela qué fue lo primero que le vio a su esposo; la volvió loca

Sin embargo, la canción transita hacia un espacio de sanación espiritual y promesa cuando dice: "sé que mis lágrimas no te dejan descansar por eso quiero prometer no llorar más".

Publicidad

Esta frase refleja la creencia de que el llanto constante puede perturbar la paz del alma que partió, obligando a buscar fortaleza para dejarlo ir.

Por último, el tema ofrece un consuelo metafísico de reencuentro: "tal vez allá en la eternidad dios nos permita volverte a encontrar entonces comprenderás que tu recuerdo sigue fiel".

¿Dónde se grabó "Se fue mi ángel" y quién protagoniza su video musical?

Para conseguir la atmósfera de respeto y solemnidad que una historia tan delicada requería, Arelys Henao no escatimó en la producción. Trasladó la grabación de su voz a Guadalajara, México.

Allí, grabó en un prestigioso lugar: Rancho Viejo, el emblemático estudio que perteneció al legendario Vicente Fernández, dotando al tema de una profunda mística sentimental.

Por otro lado, el lanzamiento del video musical se realizó en Medellín y cuenta con un detalle sumamente impactante y real. El video está protagonizado nada más y nada menos que por la madre real que inspiró la historia.

Ella aceptó aparecer frente a las cámaras con el firme propósito de enviar un mensaje de resiliencia y amor eterno a todas aquellas personas que atraviesan o han atravesado por el dolor de perder a un hijo. Así, esta canción se ha convertido en una verdadera herramienta de sanación para el alma.