Aida Victoria estalla contra internautas tras video de 'El agropecuario': "Es injusto"

La reconocida empresaria Aida Victoria Merlano respondió de manera contundente a las críticas que recibió tras el escándalo protagonizado por su expareja, Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario'.

A través de sus historias de Instagram, la barranquillera respondió a las críticas de varios internautas por la elección del padre de su hijo, Emiliano. Además, lamentó que sus logros profesionales terminen quedando en segundo plano por esta situación.

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Ante los constantes señalamientos en redes sociales, no se quedó callada y envió un mensaje contundente: “Es injusto, yo parí, crié y sostengo todos los días. Mientras yo siga siendo la mamá que soy, lo que hagan otras personas no me define”.



La influenciadora cuestionó la tendencia de juzgar a las madres por las acciones de sus exparejas y lanzó un llamado a los internautas: “Dejen de culpar a las mujeres por lo que un padre decide ser”. Además, dejó claro que su hijo es su prioridad.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre las críticas tras el video de El Agropecuario?

Aida Victoria adoptó una postura firme para cuestionar los juicios dirigidos hacia las mujeres por acciones ajenas y remarcó que cada persona debe responder de manera individual por sus propias decisiones.

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En medio de sus declaraciones, marcó distancia de Juan David Tejada al referirse a él como “el donante de esperma”. Además, cuestionó que su imagen quede ligada a esa decisión: “Aun así, socialmente se me quiere reducir a la elección que hice sobre el donante de esperma. Es injusto”.

Asimismo, destacó la independencia financiera que tiene desde el nacimiento de su bebé. Para ella, el bienestar económico y emocional de su hijo Emiliano depende enteramente de su trabajo como empresaria activa.

¿Qué logros profesionales destacó Aida Victoria Merlano tras ser madre?

A pesar de las controversias, la barranquillera enumeró los proyectos comerciales que obtuvo durante el último año. Entre sus ellos destaca Soma, su firma de bebidas funcionales que logró ubicarse rápidamente entre las más exitosas del e-commerce nacional.

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También destacó su colaboración comercial con la marca Lumia, con la que alcanzó importantes proyecciones de ventas. A esto se suma la publicación de un libro que logró posicionarse entre los éxitos de ventas del mercado editorial colombiano.

La creadora resaltó su participación como socia en negocios liderados por hombres en Colombia. De esta manera, la empresaria reiteró con orgullo su capacidad de gestión, manifestando: “Facturo todos los días por la calidad de mis ideas” .

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Aida, reconoció que los ataques virtuales afectan sus sentimientos: “Todos los seres humanos lloramos y llorar es una forma de sacar”. Sin embargo, explicó que transforma los momentos difíciles en motivación para continuar avanzando.

Al cerrar sus declaraciones, la barranquillera reafirmó su postura frente a las dificultades con una frase contundente: “O gano o aprendo, pero tú nunca me vas a joder”. Con estas palabras, dejó clara su determinación de proteger su vida familiar y profesional.

Video que puedes ver: Filtran video privado de El Agropecuario