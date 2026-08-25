Estos son los artistas del 'Concierto por la Solidaridad' en Bucaramanga; Heredero estará

Tras el fuerte terremoto del 10 de agosto que afectó a Colombia, han surgido múltiples iniciativas de tipo social en el país, tales como partidos benéficos, jornadas de donación de elementos de primera necesidad y eventos de recaudo para contribuir a la reconstrucción nacional.

En esta oportunidad, la ciudad de Bucaramanga se convierte en el epicentro de la ayuda colectiva con la llegada del "Concierto por la Solidaridad".

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Este evento cultural nace de la unión estratégica entre la Cruz Roja de Santander y el Teatro Santander.



El objetivo primordial de este espectáculo es reunir la mayor cantidad posible de recursos financieros para destinarlos directamente a la reparación y remodelación de la infraestructura médica en el departamento del Chocó.



De esta manera, el arte y las melodías tradicionales se transforman en una herramienta directa de asistencia humanitaria para las víctimas del sismo.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Concierto por la Solidaridad en Bucaramanga?

Para que asistas y seas parte activa de esta bonita iniciativa, es necesario que te programes con tiempo. La organización oficial del evento confirmó que el concierto se realizará el domingo 30 de agosto.

El escenario elegido es el Teatro Santander, un emblemático espacio cultural ubicado en la capital santandereana.

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La jornada musical comenzará formalmente a partir de las 4:00 p.m.. Te recomendamos llegar temprano para que te acomodes y disfrutes de toda la velada sin afanes.

Además, si tienes la posibilidad de hacer un aporte voluntario adicional al valor de tu entrada, el evento contará con una opción ideal para ti.

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Carlos Rodríguez, director de Alianzas Estratégicas de la Cruz Roja en Santander, explicó que durante el transcurso del concierto se realizará una "radiotón".

Esta actividad consiste en la recepción de aportes adicionales en dinero que los asistentes deseen entregar de forma directa para maximizar el fondo de ayuda.

Es una excelente oportunidad para que los santandereanos se unan y colaboren activamente comprando su boleta y participando en el evento.

¿Qué artistas se presentan en este evento benéfico y cuánto valen las boletas?

El cartel de artistas que se presentará en el Teatro Santander está diseñado para deleitar a los asistentes con una variada mezcla de folclor, tradición y ritmos populares.

El artista principal que lidera esta jornada es El Heredero, el reconocido cantante de 47 años especializado en carranga, un género musical sumamente representativo del centro de Colombia y del departamento de Boyacá.

Junto a El Heredero, se presentarán otras ocho agrupaciones e intérpretes para complementar la programación musical. Los artistas confirmados que subirán al escenario son:

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Grupo Dominio

Diana Burco

Enkele

Joan Sebastian

Andresito Paz

Cuna Guane

Titanes de la Carranga

Mariachis De Bucaramanga

Si quieres asegurar tu entrada a este espectáculo, debes saber que la boletería ya se encuentra disponible a través de TuBoleta, la distribuidora oficial encargada del expendio.

Las tarifas de ingreso para este show benéfico se pueden adquirir desde $120.000 pesos colombianos, más el costo adicional por el servicio de la tiquetera.

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¿A qué se destinarán los recursos recaudados en el Teatro Santander?

Cada boleta vendida y cada donación adicional captada durante la radiotón tendrán un destino urgente y crucial para la salud del país.

Los recursos económicos reunidos en este concierto se destinarán por completo a la reconstrucción y remodelación del Hospital Ismael Roldán Valencia de Quibdó.

Este centro asistencial es de vital importancia, ya que es el hospital más grande de todo el departamento del Chocó.

A causa del fuerte sismo del 10 de agosto, la edificación sufrió serios daños de tipo estructural que dificultan y ponen en riesgo su operatividad cotidiana.

Por ello, se requiere de una intervención inmediata para remodelar sus áreas afectadas y permitir que continúe brindando atención médica a miles de personas vulnerables en el litoral pacífico.

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