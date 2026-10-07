Davivienda sorprende con nuevo banco; millones de clientes podrían verse impactados

Banco Davivienda S.A. confirmó la entrada en una nueva fase corporativa mediante la cual absorbe de forma directa las operaciones de DAVIbank.

Esta decisión llega diez meses después de que DAVIbank comenzara a funcionar formalmente en el mercado colombiano.

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Si has seguido la trayectoria de esta entidad, recordarás que los antiguos clientes de Scotiabank atravesaron un período de transición corporativa tras la salida del Grupo Colpatria y el cese de su vínculo con la firma canadiense.



Ese proceso dio paso a la creación de DAVIbank, entidad que entró en operación el 1 de diciembre de 2025. Ahora, la casa matriz Davivienda, liderada por su presidente Javier Suárez, avanza en la consolidación definitiva de la estructura bancaria.

¿Qué aprobó la Superintendencia Financiera sobre la absorción de DAVIbank por Davivienda?

La Superintendencia Financiera de Colombia otorgó la luz verde a esta transacción mediante la Resolución No. 1505 del 2 de octubre de 2026.

A través de este acto administrativo, el organismo de control autorizó que Davivienda, en calidad de matriz, absorba y asuma directamente las operaciones que venía desarrollando DAVIbank.

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Desde el punto de vista normativo, la entidad financiera detalló al mercado que esta medida se fundamenta en el artículo 68 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Bajo el esquema de cesión parcial autorizado por las autoridades, la operación abarca la transferencia de la totalidad de los activos, pasivos y contratos vinculados a la actividad bancaria de DAVIbank S.A..

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Con esta determinación legal, la alianza continental alcanza la definición de sus parámetros operativos esenciales:

Control e integración regional: Davivienda Group asumió el control total de los negocios que pertenecían a Scotiabank no solo en el mercado colombiano, sino también en las operaciones de Costa Rica y Panamá.

Davivienda Group asumió el control total de los negocios que pertenecían a Scotiabank no solo en el mercado colombiano, sino también en las operaciones de Costa Rica y Panamá. Participación accionaria: Como contraprestación dentro de la negociación estratégica, la multinacional Scotiabank adquirió una participación del 20 % en el grupo financiero cuya matriz se encuentra radicada en Colombia.

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¿Qué pasará con tus cuentas, tarjetas de crédito y préstamos si eres cliente de DAVIbank?

Si manejas productos financieros en la entidad, las directivas de la institución enviaron un mensaje explícito de absoluta tranquilidad.

Al igual que sucedió durante el inicio del empalme en diciembre de 2025, la meta central fijada por la organización es evitar cualquier tipo de afectación o interrupción en la gestión de tu dinero.

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Para resolver las inquietudes operativas del día a día sobre el manejo de tus cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y créditos o préstamos vigentes, la entidad precisó las instrucciones que debes seguir:

Canales de atención habituales: Mientras no recibas una notificación formal e individualizada en contrario, debes continuar utilizando los mismos canales de comunicación de DAVIbank que empleas habitualmente. Sin cambios en tus productos: No se realizarán modificaciones inmediatas en las condiciones ni en el uso diario de tus servicios o productos bancarios.

El banco ratificó su compromiso de informar de manera oportuna a todos sus clientes y al mercado en general una vez se perfeccionen y completen la totalidad de las condiciones de cierre requeridas para el traspaso.

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¿De qué depende el valor final de la transacción entre ambas entidades?

A pesar de que la autorización regulatoria ya fue concedida por la Superintendencia Financiera, la consolidación monetaria de esta megaoperación técnica aún tiene un paso pendiente.

El perfeccionamiento financiero y la cifra monetaria definitiva de la transacción estarán supeditados al dictamen que entregue un valorador externo independiente.

Este profesional independiente tendrá la tarea de tasar la totalidad de los activos y pasivos exactamente el día en que se ejecute y haga efectiva la cesión de la cartera bancaria.

Hasta tanto ese proceso técnico culmine a nivel interno, la prioridad institucional se mantendrá en garantizar la continuidad, el respaldo y la estabilidad de todos los productos de los usuarios.