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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Ayda Valencia cuenta experiencia con mamá de reconocido actor; no podía descansar en paz

Ayda Valencia cuenta experiencia con mamá de reconocido actor; no podía descansar en paz

La médium detalló la experiencia paranormal que vivió junto al actor colombiano, explicando los fenómenos que presenció en la clínica antes de que la mujer desencarnara.

¿Cómo ayudó Ayda Valencia a la mamá del actor Fernando Gutiérrez a fallecer tranquila?
¿Cómo ayudó Ayda Valencia a la mamá del actor Fernando Gutiérrez a fallecer tranquila?
Foto: Redes de Ayda Valencia
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

La médium y terapeuta alternativa Ayda Valencia estuvo presente en la cabina del programa El Klub de La Kalle, transmitido por la emisora La Kalle, donde abordó diversos temas del ámbito paranormal y respondió a las inquietudes de los locutores sobre sus experiencias con figuras públicas.

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En el espacio radial, Valencia compartió el relato sobre cómo intervino en el caso de la madre del reconocido actor colombiano Fernando Gutiérrez, quien se encontraba en coma tras sufrir un accidente.

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Según contó la conferencista, el actor la contactó directamente para pedirle que asistiera al centro médico donde la mujer llevaba un tiempo internada sin presentar mejoría ni desenlace.

Valencia explicó que con frecuencia la llaman a clínicas para valorar a personas en estado de coma.

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Cuando atiende estas solicitudes, acostumbra a ingresar a la habitación de forma individual y evaluar energéticamente la condición del paciente para determinar si aún existe posibilidad de vida o si se aproxima el deceso.

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¿Cómo fue el caso de la mamá de Fernando Gutiérrez según Ayda Valencia?

Ayda Valencia relató en El Klub de La Kalle que, al llegar al centro hospitalario, se encontró con cerca de quince familiares del actor esperando afuera de la habitación.

La clarividente ingresó sola y cerró la puerta para llevar a cabo su observación. Al salir del espacio, la médium les comunicó a los parientes que la paciente fallecería a la mañana siguiente, explicando la visión simbólica que utiliza en estos casos.

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Valencia detalló que suele percibir una habitación oscura con puertas para evaluar el estado del paciente.

De acuerdo con su explicación, si en la visión observa dos puertas, significa que aún hay opción de vida; si únicamente divisa una puerta, no existe posibilidad de recuperación.

En el caso de la madre de Fernando Gutiérrez, la médium identificó una sola puerta, por lo que anunció a la familia que el desenlace ocurriría pronto.

Además de este diagnóstico energético, Ayda Valencia describió un elemento particular que notó en la habitación del hospital. La médium aseguró haber visto a un niño ubicado al pie de la cama de la paciente.

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Según la descripción proporcionada en la emisora, el pequeño aparentaba unos siete años, era de tez pálida, contextura delgada, cabello rubio rizado y vestía ropa cuidada.

La especialista en lo paranormal indicó que el niño acompañaba a la mujer como si fuera su figura materna, a pesar de no ser su hijo biológico.

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Puedes leer:Médium Ayda Valencia sobre juegos como la Ouija y Charlie Charlie: "Portales abiertos"

¿Qué señales y pendientes impedían que la paciente descansara en paz?

Al escuchar la descripción del menor, los familiares presentes en el hospital rompieron en llanto y le mostraron a la médium una fotografía.

La imagen correspondía al sobrino de la paciente, a quien ella había cuidado durante su infancia y que había fallecido a causa de leucemia. Con esta confirmación, se evidenció la presencia espiritual del menor junto a la cama.

Durante su canalización, Valencia también percibió una inquietud específica que mantenía angustiada a la madre del actor.

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La mujer estaba preocupada por el futuro de una familiar cercana que no se había casado y deseaba saber quién se haría cargo de ella tras su partida. Los familiares asumieron el compromiso en ese momento y le brindaron la tranquilidad necesaria sobre ese pendiente.

Posteriormente, a las 7:00 a. m. del día siguiente, la madre del actor falleció, tal como lo había anticipado la médium. Valencia señaló que este tipo de intervenciones busca permitir que las personas en coma resuelvan sus asuntos pendientes y puedan realizar el proceso de fallecimiento de manera serena.

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El propio Fernando Gutiérrez redactó esta historia de su mano para que fuera incluida en uno de los libros de relatos reales publicados por Ayda Valencia.

En la entrevista concedida a El Klub de La Kalle, la terapeuta reafirmó que muchas personas que permanecen prolongadamente en estado de coma guardan preocupaciones o temas inconclusos que les impiden desencarnar con serenidad.

Por ello, su labor se enfoca en comunicar los mensajes recibidos para facilitar la transición del paciente.

Mira la entrevista completa:

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