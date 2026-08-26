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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Alerta en el Himalaya: El colapso oculto que desató la trágica inundación en Nepal

Alerta en el Himalaya: El colapso oculto que desató la trágica inundación en Nepal

Se conocen las verdaderas causas de la trágica inundación en Nepal. Científicos revelan si el colapso glacial en el Himalaya se volverá a repetir.

Vista de la inundación repentina en el río Bhote Koshi en Nepal provocada por un colapso glacial.
Vista aérea de la destrucción masiva provocada por la inundación repentina en Nepal, un desastre natural impulsado por el colapso de un glaciar en el Himalaya que ya deja más de 150 muertos.
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

La inundación en Nepal registrada en agosto de 2026 ha conmocionado al mundo debido a su violencia y rapidez.

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En un inicio, los reportes preliminares sugirieron que un terremoto tectónico había desencadenado la tragedia. Sin embargo, análisis de satélite y mediciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) desmintieron esta teoría.

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La verdadera causa de la catástrofe fue un colapso de glaciar masivo en las altas cumbres del Himalaya, cerca de la frontera con China.

Un bloque gigantesco de hielo y roca se desprendió a gran velocidad, generando un impacto tan violento que los sismómetros locales registraron una vibración equivalente a un terremoto de magnitud 5.2.

Puedes leer: Así fue el momento en que una inundación arrasó Nepal; hay 400 desaparecidos

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No fue el sismo el que causó el desprendimiento, sino el desprendimiento el que hizo temblar la tierra.

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Este descomunal alud cayó directamente sobre los valles fluviales, en especial en la cuenca del río Bhote Koshi.

Al descender, la masa de hielo liberó una inmensa cantidad de energía térmica que derritió el hielo instantáneamente.

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Al mismo tiempo, el flujo arrasó con toneladas de sedimentos y lodo que ya estaban saturados de agua debido a la temporada de monzones. Esto originó una inundación repentina (flash flood) y destructiva que borró pueblos enteros en minutos.

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Los científicos coinciden en que el cambio climático es el motor detrás de este tipo de fenómenos.

La región del Himalaya se está calentando a un ritmo alarmante. El aumento de las temperaturas globales derrite la base de los glaciares y debilita el permafrost que sostiene las rocas de las montañas.

Cuando el agua derretida se filtra en las grietas, debilita la estructura interna del hielo provocando colapsos repentinos e impredecibles.

Collage muestra una potente corriente de agua e inundación afectando estructuras a la izquierda y un gran deslizamiento de tierra en la montaña en Nepal
Imágenes registraron la fuerza con la que la inundación repentina y los deslizamientos de tierra arrasaron zonas pobladas en Nepal
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; pantallazos tomados de redes sociales

¿Se puede volver a repetir la tragedia en Nepal?

La respuesta corta de los geólogos es sí, se puede repetir. De hecho, los expertos advierten que el riesgo es latente a corto y largo plazo.

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Actualmente, los equipos de rescate e investigadores vigilan de cerca la zona afectada debido al peligro inminente de una segunda inundación.

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Esto se debe a que el lodo y los escombros del primer impacto han creado un bloqueo río arriba. Si este dique natural cede de forma abrupta por la acumulación de agua, provocará un nuevo golpe de agua río abajo.

La prevención, los sistemas de alerta temprana basados en satélites y la limitación de asentamientos en zonas de alto riesgo son las únicas herramientas disponibles para evitar que la historia se repita.

Balance de víctimas: Cifra oficial de muertos en Nepal por el desastre

Hasta el último balance oficial, la devastadora inundación en Nepal ha dejado un saldo de al menos 157 muertos confirmados, cifra que se eleva a 160 fallecidos si se suman las víctimas registradas al otro lado de la frontera en la región del Tíbet.

Las operaciones de rescate avanzan a contrarreloj en distritos gravemente golpeados como Rasuwa y Nuwakot, mientras las autoridades y de emergencia advierten que el número final de muertes podría incrementarse de forma trágica debido a que más de 800 personas continúan reportadas como desaparecidas, entre las cuales se encuentran cientos de turistas extranjeros que se hallaban incomunicados tras el colapso de la infraestructura en el valle.

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