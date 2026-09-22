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Investigan la muerte de varios bebés en reconocido hospital; hallaron una bacteria

Las autoridades informaron que los recién nacidos perdieron la vida mientras se encontraban en una unidad neonatal, lo que generó dudas sobre lo ocurrido.

Incubadora en una unidad neonatal de un hospital donde se investiga la muerte de varios bebés tras el hallazgo de una bacteria
Las autoridades sanitarias investigan el fallecimiento de varios recién nacidos en un reconocido hospital tras detectarse la presencia de una bacteria.
Foto: imagen realizada con Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó el fallecimiento de cinco recién nacidos que se encontraban bajo atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1, en Durango, México. Los decesos fueron reportados el pasado 20 de septiembre.

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A través de un comunicado, el organismo se refirió a lo ocurrido y expresó sus condolencias a las familias de los menores.

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“El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lamenta profundamente el fallecimiento de cinco recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 y expresa su solidaridad con sus familias, a quienes brindará acompañamiento permanente”, señaló el organismo.

¿Qué se sabe sobre la muerte de los bebés en México?

Durante las revisiones técnicas y clínicas realizadas en la unidad neonatal, los especialistas identificaron la presencia de una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual en el centro hospitalario.

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Sin embargo, el IMSS aclaró que este hallazgo no permite determinar ni concluir que dicho microorganismo haya sido la causa directa de la muerte de los cinco recién nacidos.

Por esta razón, el instituto enfatizó que las investigaciones continúan para establecer las causas de los fallecimientos y determinar el diagnóstico definitivo de cada caso.

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Protocolos de contención en el hospital

Con el objetivo de mitigar cualquier riesgo epidemiológico dentro de las instalaciones, el hospital activó de inmediato un protocolo de contención y medidas de higiene.

Entre las acciones implementadas se encuentran el aislamiento de casos, la restricción temporal de nuevos ingresos a la UCIN, la desinfección exhaustiva de las salas, la vigilancia de contactos y la toma periódica de cultivos de seguimiento.

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Según los reportes oficiales con corte al 20 de septiembre de 2026, los cultivos de control realizados hasta ese momento habían arrojado resultados negativos.

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Adicionalmente, las autoridades médicas informaron que no se habían detectado nuevos pacientes sospechosos ni sintomáticos en el establecimiento.

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Por su parte, padres y allegados de los recién nacidos fallecidos han manifestado públicamente sus dudas respecto a la atención y comunicación brindadas por el personal de salud.

De acuerdo con reportes locales, las familias cuestionaron la claridad de la información proporcionada durante la hospitalización y exigieron a las autoridades de salud un informe, ya que ellos afirman que los menores sufrieron una descompensación en menos de 24 horas. Por el momento, las autoridades médicas no revelaron más información respecto al caso.

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