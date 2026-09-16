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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Encuentran sin vida a cuatro mujeres en su casa; el refrigerador sería clave en el caso

Encuentran sin vida a cuatro mujeres en su casa; el refrigerador sería clave en el caso

Las autoridades informaron que los cuerpos de las mujeres serán entregados a sus familiares una vez finalice el respectivo proceso de identificación.

Antiguo refrigerador abierto en una vivienda, elemento clave en la investigación por el hallazgo sin vida de cuatro mujeres.
Un refrigerador es clave para descubrir la muerte de cuatro mujeres en su vivienda en India
Foto: imagen realizada con IA
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

En el sur de India se registró una tragedia que dejó cuatro mujeres fallecidas y dos hombres gravemente heridos tras un incendio ocurrido en una vivienda. El hecho se presentó aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del martes 15 de septiembre de 2026, en una casa ubicada en el sector de Chavat Galli, en la ciudad de Belagavi.

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Según las autoridades, las llamas se originaron en el área donde estaba instalado un refrigerador y posteriormente se propagaron por diferentes habitaciones de la vivienda, dificultando la evacuación de sus habitantes.

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¿Quiénes murieron en el incendio en una casa de India?

Las autoridades confirmaron que las cuatro mujeres fallecidas pertenecían al mismo núcleo familiar y murieron como consecuencia de las graves quemaduras sufridas durante el incendio.

Las víctimas fueron identificadas como Ganga Damone, de 25 años; Sharada Dhamone, de 45; Priya Dhamone, de 28, y Bharati Dhamone, de 50 años.

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Por su parte, dos hombres que se encontraban dentro de la vivienda sobrevivieron, aunque sufrieron graves lesiones y tuvieron que ser trasladados de urgencia a centros médicos.

Los sobrevivientes fueron identificados como Gajanan Dhamone, de 65 años, y su hijo Roshan Dhamone, de 21 años. El comisionado de la Policía de Belagavi, Prakash Nikam, informó que el adulto mayor sufrió quemaduras en aproximadamente el 80 % de su cuerpo, mientras que el joven presentó lesiones en cerca del 40 % de la superficie corporal.

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Imagen muestra varios objetos de una casa quemados
Incendio en una casa de India dejo a cuatro personas sin vida y dos gravemente heridos
Foto: imagen tomada de NDTV

¿Qué provocó el incendio en la vivienda de India?

Las causas exactas de la emergencia todavía son materia de investigación. Aunque inicialmente se manejó la posibilidad de que el refrigerador hubiera explotado, las autoridades aclararon que aún no existe una conclusión definitiva sobre el origen del fuego.

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Una de las hipótesis preliminares apunta a un posible cortocircuito que habría provocado el inicio de las llamas y su posterior propagación.

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Uno de los sobrevivientes habría relatado a las autoridades que escuchó un ruido inusual, aparentemente relacionado con una falla eléctrica, momentos antes de que comenzara el incendio.

¿Qué hacer ante un incendio dentro de una casa?

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En caso de incendio, la prioridad es evacuar el lugar lo más rápido posible y evitar inhalar humo. Si es necesario atravesar una zona afectada, se recomienda desplazarse lo más cerca posible del suelo.

Antes de abrir una puerta, comprueba si está caliente y evita utilizar ascensores. Si no puedes salir, permanece en una habitación segura, cierra las puertas y solicita ayuda a los servicios de emergencia. También puedes hacer señales visibles desde una ventana para facilitar tu ubicación a los equipos de rescate.

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