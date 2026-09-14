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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Familia es encontrada sin vida en su casa: todos dormían juntos en la misma cama

Familia es encontrada sin vida en su casa: todos dormían juntos en la misma cama

Entre las víctimas se encontraba un niño de 5 años, mientras las autoridades investigan las circunstancias que rodearon la muerte de la familia.

Fotografía familiar en blanco y negro de las víctimas halladas sin vida dentro de su vivienda, un caso que conmocionó a la comunidad.
Los cuerpos de los integrantes de la familia fueron hallados sin vida en el interior de su vivienda
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Un deslizamiento de tierra registrado en Brasil provocó la muerte de tres integrantes de una misma familia, en un hecho relacionado con las fuertes condiciones meteorológicas que afectaron la zona. El incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la Rua República de Panamá, en el barrio de Ronda.

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Las personas fallecidas fueron identificadas por las autoridades locales como Jaqueline Gabriela de Lima Andrade, de 20 años; Kauan da Silva Contador, de 21; y Vinícius Hendrick de Lima Machado, de 5 años.

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De acuerdo con la información conocida, Kauan da Silva y Jaqueline Gabriela eran pareja, por lo que el joven se había mudado al domicilio donde ella vivía junto a su hijo. Las autoridades indicaron que Kauan trabajaba como ayudante general, mientras que Jaqueline se dedicaba a las labores del hogar.

¿Cómo perdió la vida la familia en Brasil?

El deslizamiento se produjo mientras los tres integrantes de la familia se encontraban durmiendo en la misma cama. El incremento en la intensidad de las lluvias provocó un movimiento de tierra que impactó directamente la estructura de la vivienda.

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Como consecuencia, una de las paredes de la casa cedió y parte del techo se derrumbó sobre la habitación. La acumulación de lodo y escombros de concreto sepultó a las víctimas, provocando su muerte en el lugar.

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Intervención de los servicios de emergencia

Vecinos de la zona alertaron a los organismos de emergencia luego de que el deslizamiento afectara varios inmuebles del sector. En respuesta a los llamados de auxilio, efectivos de la Policía y del cuerpo de Bomberos acudieron a la propiedad.

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Horas después, los rescatistas ingresaron a la vivienda y localizaron a las tres personas sin vida entre los restos de la habitación. Posteriormente, el área fue acordonada para adelantar las labores de recuperación de los cuerpos.

Una vez concluyeron las diligencias correspondientes, los restos fueron entregados a sus familiares para las respectivas honras fúnebres.

¿Por qué se cayó la vivienda en Brasil?

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De acuerdo con el reporte sobre el suceso, la vivienda estaba ubicada en un terreno propenso a sufrir deslizamientos. Además, la región registraba fuertes precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas y actividad asociada a un frente frío.

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Estas condiciones estuvieron relacionadas con la formación de un ciclón extratropical en el sur de Brasil, fenómeno que contribuyó a intensificar las condiciones meteorológicas adversas en la zona.

¿Qué hacer durante un deslizamiento de tierra?

Las autoridades recomiendan que, ante un deslizamiento provocado por lluvias intensas, la prioridad sea evacuar la vivienda inmediatamente y dirigirse hacia un terreno alto y firme.

No se debe perder tiempo intentando recuperar objetos materiales o documentos personales, ya que los segundos pueden ser determinantes. Al evacuar, es recomendable alejarse de la trayectoria del flujo de lodo y desplazarse hacia una zona segura.

Si no es posible abandonar la estructura porque el lodo o las piedras bloquearon las salidas, se debe buscar refugio en el nivel más alto de la vivienda.

También es importante alejarse de ventanas y paredes ubicadas hacia la ladera y buscar protección bajo un mueble pesado y resistente o cerca de una estructura sólida. Mientras pasa la emergencia, se debe proteger la cabeza con los brazos y permanecer en un lugar seguro.

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