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Millonaria multa que Embajada de EE. UU. cobrará si entras ilegalmente a Estados Unidos

La Embajada de los Estados Unidos en Colombia advirtió sobre severas penalizaciones económicas que enfrentan los migrantes que intenten ingresar sin visa o que incumplan con los procesos de salida obligatoria del territorio norteamericano.

Multa por entrar ilegalmente a Estados Unidos: Esto cuesta la sanción en 2026.
Multa por entrar ilegalmente a Estados Unidos: Esto cuesta la sanción en 2026.
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Si alguna vez has considerado viajar a los Estados Unidos para buscar un mejor futuro económico, laboral o educativo para ti y para tu familia, debes saber que las reglas para ingresar han cambiado de manera drástica.

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Esta nación sigue posicionada como uno de los destinos que más migrantes recibe a nivel global. Sin embargo, bajo la administración del presidente Donald Trump, se han endurecido de forma estricta las políticas de control en las fronteras.

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Este endurecimiento normativo responde a las crecientes problemáticas de seguridad y al elevado flujo de ingresos irregulares registrados en los últimos años.

Por esta razón, la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá ha emitido alertas claras sobre las consecuencias de intentar evadir las vías legales para cruzar su frontera.

Si estás planeando un viaje, es vital que conozcas los detalles financieros y legales para evitar infracciones que pongan en riesgo tu patrimonio y tu tranquilidad.

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¿De cuánto es la multa por entrar o intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos?

Si decides cruzar la frontera o intentar entrar al territorio estadounidense sin el respaldo de una visa correspondiente, te expones a penalizaciones económicas inmediatas.

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De acuerdo con la información oficial difundida por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, el ingreso o intento de entrada ilegal representa multas que oscilan entre los $100 y los $500 dólares.

Para que dimensiones esta cifra en pesos colombianos según la tasa representativa del mercado, esta infracción equivale aproximadamente a un cobro que va desde los $300.000 hasta los $1.500.000 de pesos.

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Las autoridades han recordado de manera enfática que las fronteras permanecen completamente cerradas para las personas que violen la ley, por lo que estas multas se aplican directamente como un mecanismo sancionatorio inmediato.

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¿Cuáles son las multas por incumplir una orden de deportación o salida voluntaria?

Las sanciones de carácter económico que aplica el gobierno estadounidense no se limitan de manera exclusiva al instante en que intentas cruzar sin documentos.

El sistema de control migratorio también penaliza severamente a quienes desobedecen las directrices judiciales o administrativas una vez que ya se encuentran dentro del territorio.

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En primer lugar, si una persona no acata una orden de salida voluntaria emitida por las autoridades competentes, enfrentará multas que varían entre los $1.992 y los $9.970 dólares, dependiendo de las particularidades de su caso.

Por otra parte, la sanción más drástica se impone a quienes ignoran por completo una orden de deportación directa.

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Si te encuentras bajo este estatus y decides no abandonar el país de manera inmediata, la ley de los Estados Unidos establece una multa acumulativa de $998 dólares por cada día adicional que permanezcas de forma irregular en la nación.

Esta acumulación diaria representa una deuda financiera asfixiante que imposibilita cualquier proceso futuro de regularización.

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