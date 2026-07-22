Truco legal para entrar a Estados Unidos sin VISA que pocos aprovechan; solo con pasaporte

Para millones de personas alrededor del mundo, viajar a Estados Unidos es posible sin necesidad de tramitar la visa americana tradicional.

Esta alternativa se conoce como el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP) y funciona a través de una autorización electrónica llamada ESTA.

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¿Qué es el permiso ESTA y quiénes pueden solicitarlo para viajar a Estados Unidos?

El Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, mejor conocido como ESTA, es un permiso digital obligatorio para los ciudadanos de países que forman parte del Programa de Exención de Visa.



Es importante que entiendas que el ESTA no es una visa en el sentido estricto; se trata de una preautorización automatizada que las autoridades estadounidenses utilizan para verificar si eres elegible para viajar bajo este programa sin representar un riesgo para la seguridad del país.

Si logras obtener esta aprobación, los beneficios son notables. El permiso tiene una vigencia de dos años y te permite realizar múltiples ingresos a Estados Unidos durante ese periodo.

No obstante, cada estancia tiene un límite: solo puedes permanecer en el país por un máximo de 90 días por cada visita. Además, los motivos de tu viaje deben ser estrictamente de turismo, negocios o tránsito.

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Para solicitarlo, no necesitas acudir a una embajada. El proceso es totalmente electrónico: debes completar un formulario con tus datos personales, información de tu pasaporte y detalles de tu viaje.

También deberás responder algunas preguntas de seguridad y realizar el pago de una tarifa correspondiente antes de esperar la decisión final de las autoridades.

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¿Cuáles son los países que pueden aplicar al Programa de Exención de Visa (VWP)?

No cualquier extranjero puede acceder a esta facilidad. El beneficio está reservado exclusivamente para ciudadanos o nacionales de los países incluidos oficialmente en el programa y que cumplan con las condiciones migratorias establecidas.

Actualmente, la lista de naciones participantes es amplia y abarca diferentes regiones:

En Europa: Participan países como Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Suecia, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, República Checa y San Marino.

Participan países como Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Suecia, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, República Checa y San Marino. En Asia y Medio Oriente: Están incluidos Brunéi, Catar, Corea del Sur, Japón, Singapur y Taiwán.

Están incluidos Brunéi, Catar, Corea del Sur, Japón, Singapur y Taiwán. En Oceanía: Participan Australia y Nueva Zelanda.

Participan Australia y Nueva Zelanda. En América: Actualmente, Chile es el único país de la región que forma parte de este exclusivo programa.

Es fundamental aclarar que, si eres ciudadano colombiano, por ahora el ingreso a Estados Unidos continúa requiriendo la visa correspondiente, ya que Colombia no forma parte del Programa de Exención de Visa.

Para los colombianos, la visa estadounidense sigue siendo obligatoria para entrar legalmente a ese territorio.

Si tienes la suerte de poseer la nacionalidad de alguno de los países de la lista, el ESTA es tu mejor aliado para cruzar la frontera de manera ágil y digital, siempre y cuando respetes las normas de no exceder los 90 días permitidos y utilices el permiso para los fines autorizados.