VIDEO: Volcán Anak Krakatoa despierta y genera alarma; seis aeropuertos fueron cerrados

Durante la madrugada del pasado 6 de septiembre, el gigantesco volcán indonesio Anak Krakatoa despertó con una violenta erupción, la cual quedó plasmada en varias imágenes difundidas por medio de redes sociales.

Las imágenes se viralizaron rápidamente; en ellas se ve cómo la lava y las cenizas se apoderaron del cielo nocturno de Indonesia.

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Según la información de la Agencia Geológica de Indonesia, este fenómeno natural duró cerca de los 30 segundos, pero su fuerza fue tanta que expulsó una fuente de lava, generando estruendos que la población local logró escuchar a una distancia de 700 kilometros



Este despertar obligó a las autoridades aéreas a realizar un cierre temporal de seis aeropuertos del país con el fin de evitar desastres. Entre las terminales afectadas destaca el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, ubicado en Yakarta, el cual es un eje central del transporte regional.

La concentrada acumulación de desechos provocó la alteración y suspensión de 370 vuelos. En la capital del país ocasionó cancelaciones y desvíos que perjudicaron a más de 22.000 viajeros que planeaban volar a destinos clave como Singapur, Hong Kong, Sídney o Seúl.

¿Cuáles son los aeropuertos cerrados en Indonesia por el volcán Anak Krakatoa?

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Debido a la peligrosa dispersión de material volcánico, el Ministerio de Transporte anunció el cierre temporal de 6 de sus aeropuertos en la isla de Java:



Soekarno-Hatta. Halim Perdanakusuma. Budiarto. Pondok Cabe. Husein Sastranegara. Radin Inten de Sumatra.

Varios vuelos sufrieron complicaciones como retrasos, desvíos o debieron regresar luego de su despegue. El aeropuerto internacional de la capital reportó 202 vuelos afectados por la nube de ceniza. De esa cifra, un total de 172 operaciones fueron canceladas en su totalidad.

¿Existe riesgo de tsunami tras la erupción del Anak Krakatoa?

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La funcionaria de la Agencia Geológica de Indonesia, Lana Saria, descartó por completo la posibilidad de un tsunami, aclarando que, en esta oportunidad, la morfología y el comportamiento actual del volcán no sugieren ningún tipo de peligro inminente.

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Las palabras de la funcionaria fueron: "Las evaluaciones realizadas hasta la fecha indican que el crecimiento del Krakatoa desde la erupción del 22 de diciembre de 2018 sigue siendo relativamente limitado". Esto aleja temporalmente la posibilidad de sufrir un grave colapso.

Sin embargo, se recomienda tener cuidado con quienes se encuentren cerca del lugar, usar mascarilla y gafas de protección para evitar algún problema de salud. Indonesia es uno de los países que se encuentra sobre el peligroso Anillo de Fuego del Pacífico, una región inestable que registra alrededor de 7.000 sismos cada año.

INDONESIA 🇮🇩 | El volcán Anak Krakatau entró en erupción hoy domingo 6 de septiembre, lanzando una columna de ceniza de hasta 50.000 pies.



El aeropuerto Soekarno-Hatta suspendió temporalmente sus operaciones y más de 200 vuelos ya fueron desviados. pic.twitter.com/wOgTTksbzH — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) September 6, 2026

¿Cuál es la historia del volcán Anak Krakatoa y su relación con 1883?

El gran volcán Anak Krakatoa, cuyo nombre significa 'hijo del Krakatoa' en indonesio, emergió en 1927, décadas después de la histórica y catastrófica erupción de 1883. Aquella explosión del siglo XIX fue tan destructiva que le costó la vida a más de 36.000 personas.

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El trágico evento afectó la temperatura media del planeta en unos 0,6 grados centígrados, liberando a su vez cantidades alarmantes de ceniza y dióxido de azufre. Adicional a esto, sus efectos fueron más allá del país, logrando alterar los atardeceres durante meses.

Según los registros, el colozo es recordado por la fuerte erupción del 22 de diciembre de 2018. En esa ocasión, el colapso de su cono generó un repentino tsunami que golpeó las costas de Java y Sumatra, dejando un saldo de 425 fallecidos y miles de heridos.

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Con el fin de evitar tragedias, el Servicio Geológico de Estados Unidos explicó que se deben vigilar señales clave como el incremento de sismos y la deformación del terreno. Los expertos estudian estos cambios de forma conjunta mediante satélites e instrumentos en tierra.