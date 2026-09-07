Alerta en el Pacífico: Potente huracán Lowell amenaza con inundaciones y cortes de luz

El huracán Lowell, un ciclón de categoría 3, avanza con determinación por el océano Pacífico y amenaza con alterar por completo la tranquilidad de las islas.

Las autoridades estatales y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) ya han encendido las alarmas, instando a los residentes y visitantes a tomar medidas de protección inmediatas para evitar tragedias mayores.

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Este fenómeno no viene solo en el mapa meteorológico. En el mismo océano Pacífico se desplaza también el huracán Marie que, aunque se encuentra lejos de tocar tierra de forma directa, ya está generando problemas serios y oleajes peligrosos tanto en el litoral de México como en el sur de California.



¿Qué impacto tendrá el huracán Lowell en Hawái?

El huracán Lowell se desplaza actualmente hacia el norte-noroeste a 7 km/h, aunque otros informes indican un avance hacia el norte a 9 km/h.

Sus vientos máximos sostenidos se sitúan entre los 195 km/h y los 205 km/h. Aunque a principios de esta semana llegó a alcanzar la categoría 5 de manera breve, se ha debilitado hasta situarse en la categoría 3. No obstante, sigue siendo un ciclón sumamente peligroso.

El pronóstico oficial detalla que el centro de Lowell pasará sobre sectores del Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, justo al oeste de las islas principales de Hawái, la noche del lunes.

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Los efectos colaterales de su trayectoria se sentirán con fuerza en las islas de Kauai y Niihau, para las cuales el Centro Nacional de Huracanes ha emitido una advertencia de tormenta tropical.

En estas zonas se pronostican acumulados de lluvia de entre 15 y 25 centímetros de agua, con la posibilidad de que puntos específicos de Kauai alcancen los 36 centímetros durante el paso de la tormenta.

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La Isla Grande de Hawái tampoco se librará del agua, pues se esperan precipitaciones de entre 10 y 20 centímetros, llegando hasta los 30 centímetros en áreas localizadas.

Semejante cantidad de agua sobre las islas incrementa de manera crítica el riesgo de crecidas repentinas, inundaciones severas y deslizamientos de tierra o aludes de barro.

Adicionalmente, se espera una marejada ciclónica que, al combinarse con la marea regular, podría elevar el nivel del mar hasta un metro, empujando el agua hacia áreas costeras habitualmente secas en Kauai.

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¿Por qué hay tanta actividad de huracanes en el Pacífico?

Si te preguntas a qué se debe la presencia simultánea de múltiples tormentas en esta región del planeta, la explicación científica apunta directamente a un episodio de El Niño de intensidad histórica.

Lowell es solo una de las tres tormentas activas actualmente en el océano Pacífico, cuyas aguas se encuentran inusualmente cálidas debido a este fenómeno climático global.

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El Niño se manifiesta en periodos de entre dos y siete años. El proceso se desencadena cuando los vientos alisios (corrientes de aire que viajan de este a oeste y que habitualmente retienen el agua cálida en el Pacífico occidental) sufren un debilitamiento temporal.

Al debilitarse estos vientos, las masas de agua cálida ascienden a la superficie y se desplazan hacia el este del océano Pacífico, sirviendo de combustible térmico para el desarrollo y fortalecimiento de tormentas de gran magnitud como Lowell.

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¿Qué efectos está causando el huracán Marie en México y California?

Aunque el huracán Marie avanza bastante lejos de las costas continentales, su categoría 1 y sus vientos sostenidos de 130 km/h se están haciendo notar con fuerza en el Pacífico oriental.

Actualmente, Marie se sitúa a unos 1.290 kilómetros al oeste del extremo sur de la península de Baja California, moviéndose hacia el noroeste a 15 km/h.

A pesar de que no se han emitido alertas costeras formales para la costa de California, el fuerte oleaje provocado por este sistema representa una amenaza real.

El Centro Nacional de Huracanes ha advertido que las costas del suroeste de México, Baja California y el sur de California sufrirán un oleaje muy peligroso y corrientes de resaca mortales durante varios días.

