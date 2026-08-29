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La emergencia que vive Quibdó, Chocó, tras el terremoto: ya había sido advertida

Videos difundidos en redes sociales muestran la compleja situación que atraviesa Quibdó, Chocó, a más de dos semanas del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Vista aérea de viviendas con techos colapsados en Quibdó, Chocó, junto a recuadro de motociclista atrapado en calles inundadas.
Panorama de afectaciones en Quibdó, Chocó: daños en estructuras residenciales e inundaciones
Foto: pantallazos tomados de Noticias Caracol y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

Quibdó, Chocó, fue uno de los territorios más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar. Sin embargo, en los últimos días, la región también ha enfrentado fuertes lluvias que han provocado el aumento de los niveles de los ríos y las crecientes de agua.

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Ante esta situación, los habitantes de esta zona del país han pedido apoyo al Gobierno nacional, especialmente después de que en redes sociales comenzaran a circular videos que evidencian el alcance de las inundaciones.

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En las imágenes se observan vehículos cubiertos por el agua y la angustia de las personas afectadas.

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¿Cuál fue la alerta de la UNGRD sobre Quibdó?

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El pasado 26 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó en su página web sobre un pronóstico de amenaza alta por deslizamientos de tierra en Quibdó, Chocó.

La alerta fue emitida con base en el monitoreo de las condiciones meteorológicas y en la susceptibilidad del terreno a movimientos en masa. Este último concepto hace referencia al grado de propensión de una zona a presentar este tipo de fenómenos. El reporte se realizó con información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

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La preocupación también ha sido expresada a través de medios locales, donde se han difundido los pedidos de los ciudadanos para que la región no sea olvidada y se envíen socorristas y asistencia a las comunidades afectadas. Además, algunos habitantes han solicitado evaluar la evacuación de las personas que permanecen en los sectores con mayor riesgo.

¿Quién había advertido sobre esta situación en el Chocó?

La emergencia también vuelve a poner sobre la mesa las advertencias realizadas por el meteorólogo Max Henríquez, quien había llamado la atención sobre las condiciones climáticas que podían afectar a esta región del país.

Uno de los aspectos señalados por Henríquez fue la llegada de un sistema de baja presión ubicado frente a las costas del Pacífico. De acuerdo con su pronóstico, este fenómeno tendría influencia sobre el noroccidente de Colombia y podría generar fuertes lluvias en diferentes departamentos.

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Sobre este sistema, el meteorólogo señaló: “Esa bola roja frente al Chocó es un sistema de baja presión que esta noche se mete al noroccidente del país, causando lluvias en sectores de Córdoba, Sucre y oeste de Antioquia”.

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Esta situación meteorológica se presentó mientras el país continuaba atendiendo la emergencia ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

Henríquez también advirtió que el sistema tenía una alta probabilidad de fortalecerse en el corto plazo y convertirse en una depresión tropical. Según su pronóstico, el potencial ciclónico del sistema había aumentado al 80 % durante los siguientes siete días, por lo que su influencia sobre las condiciones climáticas del territorio colombiano podría incrementarse progresivamente.

Finalmente, el meteorólogo había anticipado una reactivación y un aumento de las precipitaciones durante el fin de semana, situación que podría complicar aún más el panorama en las regiones del occidente del país que todavía enfrentan las consecuencias del terremoto.

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