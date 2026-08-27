¿Te escanearon el iris a cambio de dinero? Estarían sacando créditos a nombre de estas personas

En redes sociales circulan denuncias sobre supuestos créditos bancarios que se estarían tramitando a nombre de personas que aceptaron el escaneo del iris a cambio de dinero en varias zonas de Colombia, como Cúcuta y Cartagena.

La inquietud crece en Cartagena, donde muchas personas habrían entregado su información facial y del ojo por sumas muy bajas de dinero. Al parecer, se estarían abriendo cuentas y solicitando préstamos no autorizados, lo que podría facilitar graves delitos financieros.

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En los canales digitales abundan comentarios de todo tipo sobre la situación de los afectados. Mientras algunos usuarios en internet minimizan los riesgos con ironías sobre el historial financiero de los involucrados, otros manifiestan su gran preocupación por estas alarmantes denuncias.



¿Cómo funcionaba el negocio para escanear el iris a cambio de dinero?

Quienes accedieron al escaneo del iris habrían seguido un proceso sencillo. Primero descargaban una aplicación en la Play Store y agendaban una cita. Al llegar al punto, presentaban un código QR y esperaban su turno para ubicarse frente a una máquina conocida como orbe, encargada de leer el iris.

Después del escaneo del iris, los usuarios recibían indicaciones para cobrar el dinero. La primera suma podía llegar a 200.000 pesos y se entregaba mediante una criptomoneda que luego podía cambiarse por pesos colombianos. Además, algunos participantes recibían pagos mensuales de entre 20.000 y 35.000 pesos.

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Antes de realizar el procedimiento, a los ciudadanos les brindaban información sobre el manejo de sus datos biométricos. Según los internaútas, les aseguraban que la información estaría protegida y no sería almacenada, una explicación que ahora genera cuestionamientos entre quienes participaron.

¿Qué advertencias previas existían sobre los riesgos de dejarse escanear el iris?

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Se habían realizado advertencias previas sobre entregar esta información sensible. Las autoridades reiteraron que los patrones biométricos del iris son irreemplazables. Si sufren una vulneración, no se pueden cambiar en el futuro como una simple contraseña.

La Dirección de Investigaciones de Protección de Datos constató graves fallas. Entre ellas, que "no obtuvieron un consentimiento verdaderamente libre y suficientemente informado", ya que la entrega de una compensación económica influyó directamente en la voluntad de la gente.

¿Cómo en el año 2025 la SIC ordenó el cierre definitivo de estas operaciones?

En el año 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, ordenó el cierre definitivo de estas operaciones en Colombia. Mediante la Resolución 78798 del 3 de octubre de ese año, se sancionó a World Foundation y Tools for Humanity Corporation con la suspensión total.

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La investigación comprobó el incumplimiento de deberes legales clave. Las empresas no poseían políticas adecuadas de tratamiento, carecían de canales claros de atención para el habeas data y no adoptaron las "medidas de seguridad necesarias para prevenir los riesgos" asociados.

Las compañías sancionadas alegaron en su defensa que los datos obtenidos mediante el escaneo del iris estaban cifrados y fragmentados. No obstante, la SIC desestimó este argumento y aclaró que "el sistema World ID conserva la capacidad de identificar o individualizar a una persona mediante sus patrones biométricos".

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La decisión exige “la supresión definitiva de todos los datos personales sensibles recolectados desde el inicio de las actividades”. Quienes entregaron sus datos pueden solicitar formalmente su eliminación y verificar los movimientos de sus cuentas bancarias para identificar posibles solicitudes o transacciones no autorizadas.