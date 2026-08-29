Colombia amaneció con varios temblores: así fueron los sismos de este sábado

Durante las primeras horas de este sábado 29 de agosto, se reportaron varios sismos en Colombia y zonas cercanas, de acuerdo con la información entregada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

A través de su cuenta de X, el SGC informó que se presentó un sismo de magnitud 3,9, con epicentro en Medio San Juan (Andagoya), Chocó, y una profundidad de 40 kilómetros. El movimiento telúrico se registró a las 5:50 de la mañana de este sábado.

Puedes leer: Las 2 zonas de Colombia que sufrirían menor devastación en un eventual próximo terremoto



Varios ciudadanos de Cali y Palmira aseguraron haber sentido el evento sísmico y compartieron sus reportes. En Bogotá, por su parte, algunas personas comentaron que recibieron la alerta de sismo en sus teléfonos celulares.

¿Qué otros sismos se presentaron en Colombia?

Publicidad

Sismo de magnitud 3,9: se registró a las 5:50 de la mañana en Medio San Juan (Andagoya), Chocó, con una profundidad de 40 kilómetros.

Sismo de magnitud 2,6: ocurrió a las 3:53 a. m. en Medio San Juan (Andagoya), Chocó. El evento fue superficial y tuvo como municipios cercanos a Sipí, ubicado a 14 kilómetros, y Nóvita, a 47 kilómetros.

Publicidad

Sismo de magnitud 3,0: se registró a las 3:39 a. m. en Istmina, Chocó, con una profundidad de 40 kilómetros. El evento fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y tuvo como municipios cercanos a Sipí, Trujillo y El Dovio.

Sismo de magnitud 2,4: ocurrió a la 1:23 a. m. en Aldana, Nariño, en el área de influencia del volcán Cumbal. Fue un evento superficial, ubicado a 3 kilómetros de Aldana y a 6 kilómetros de Cuaspud, Carlosama y Guachucal.

Sismo de magnitud 4,1: se registró a las 11:56 p. m. del 28 de agosto, con epicentro en Panamá. El movimiento fue superficial y tuvo como municipios cercanos a San Miguel, Chimán y Taboga.

¿Por qué hay tantos sismos en Colombia en los últimos días?

Colombia es uno de los países de América Latina con mayor actividad sísmica debido a su compleja geología y a la interacción de varias placas tectónicas.

Publicidad

La superficie de la Tierra está fragmentada en grandes bloques conocidos como placas tectónicas, que se desplazan constantemente, aunque lo hacen de manera muy lenta. La interacción entre estas placas puede generar acumulación de energía que, al liberarse de forma súbita, produce sismos o temblores.

Puedes leer: ¿Te escanearon el iris a cambio de dinero? Estarían sacando créditos a nombre de estas personas

Publicidad

En el caso de Colombia, el territorio está influenciado principalmente por la interacción de las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe. La placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana, mientras que la placa del Caribe ejerce presión desde el norte. Esta dinámica convierte al país en una zona con una importante actividad sísmica.

Como consecuencia de estos procesos geológicos, en Colombia se registran miles de sismos al año. La mayoría son de baja magnitud y ocurren a profundidades que hacen que no sean percibidos por la población. Sin embargo, estos movimientos quedan registrados por la Red Sismológica Nacional de Colombia.